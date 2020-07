El hambre sigue aumentando en el mundo (y en España)

“¿No cesará este rayo que me habita

el corazón de exasperadas fieras

y de fraguas coléricas y herreras

donde el metal más fresco se marchita?”

(Miguel Hernández, “El rayo que no cesa”)

En el año 2015 los Estados Miembros de Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan que marcaba en total 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos popularmente como ODS. Entre estos objetivos había un compromiso para erradicar la pobreza y acabar con el hambre (“hambre cero”) en el año 2030. Por desgracia, en pleno 2020, no parece que estemos cerca de cumplir ese objetivo, ya que el hambre sigue galopando desbocada mientras devora los sueños y esperanzas de muchas personas.

¿Cuánta gente en el mundo no tiene nada que llevarse a la boca? ¿Cuántas personas mueren por falta de alimentos? ¿Cuántos niños de menos de 5 años presentan síntomas graves de desnutrición? Aunque vivimos en la era del Big Data, no podemos responder estas preguntas ya que no contamos con datos precisos del número de personas que pasan hambre. Es descorazonador no ser capaces de responder a estas preguntas y ello debería hacernos reflexionar profundamente.