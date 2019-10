El jamón de Teruel sí existe

El porcino de Teruel es un animal de categoría. Es un puerco con estudios. Es un guarro que ha ido a la universidad. Bueno, a lo mejor no llega a tanto, pero la realidad es que este marrano supera unos mínimos de calidad autoimpuestos por los ganaderos. No en vano es el primer jamón con DO (denominación de origen) en España desde 1984, ¿pero qué tiene de diferente?

El jamón con DO Teruel no es tan salado como otros jamones blancos. No se equivoque; es igual de simpático o más, pero el punto de sal es más sutil. No resulta empalagoso. Esta calidad es consecuencia de cumplir una serie de requisitos.