El planeta verde donde no son necesarios los anticonceptivos

En los libros de historia quedaron los testimonios de sus antecesoras, las que celebraban el día en que un DIU con gestágeno entró en sus vidas y evitarían así la extirpación de su útero, o aquellas que verían desaparecer sus dolores menstruales con los métodos combinados. También quedaron reflejadas en sus páginas las mujeres que no deseaban hormonas y con los DIU de cobre evitaron ser madres cuando no lo deseaban.

Los métodos naturales están muy bien siempre que puedan utilizarse asumiendo la probabilidad de fallo, mucho mayor que los anticonceptivos hormonales o el DIU, ya que pueden verse afectados por muchas mas variables. No pueden ser asumidos por todas las mujeres y eso debería ser explicado. Ojalá lleguemos pronto al planeta verde donde no son necesarios los anticonceptivos y no conocen lo que son las interrupciones voluntarias de embarazo, pero mientras estemos en el camino, tendremos que optar por el mejor método para no tener bebés mientras no lo queramos.