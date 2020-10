El ser humano contra el propio ser humano

kieferpix via Getty Images

Nadie cuestiona que las más profundas traiciones las realizan aquellos a los que más estimamos o aquellos en quien más confiamos. Podríamos decir que el ser humano se encomienda en cuerpo y alma a los seres que más aprecia y, por ende, en un acto de generosidad ofrece al otro individuo su más preciado patrimonio: su íntima heredad.

Por lo general, desde un punto de vista práctico, los seres humanos, en ese ademán de establecer una especie de registro de personas a las que sí puede desvelar sus más íntimas pulsiones y a quienes es mejor dejarlos para otro momento, establecen una serie de roles a los semejantes que no siempre suelen estar a la altura de la exigencias o necesidades.

Como protección ante posibles decepciones o revelaciones no correspondidas, desvelo, mi querido y estimado lector, un pequeño manual que, a costa de errores y aciertos, en pro de la experiencia y como culmen del estudio empírico más nefasto habido y por haber, establece una serie de etiquetas que nos pueden servir -o no- para no cometer ciertos errores a la hora de relacionarnos con los demás.

La primera relación que se establece entre diferentes individuos es la de denominar al sujeto en particular, fulano, mengano o zutano: dícese de ese señor o señora que no conocemos del cual no tenemos apenas interés conocido por saber quién es.