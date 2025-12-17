La decana de Filosofía y Letras de Valladolid denuncia amenazas por permitir un debate "antifascista" en la universidad

Imagen de portada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid

La decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid ha denunciado sufrir amenazas tras autorizar un acto calificado de 'antifascista' en la facultad.

Según detalla la Cadena SER, la decana, Dunia Etura, tuvo que pedir ayuda a la Subdelegación del Gobierno en Valladolid para que miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado blindasen el recinto.

El evento era un debate sobre la importancia de no normalizar en fascismo en las aulas, petición que se hizo, según el escrito de la facultad, "conforme a los cauces establecidos y plenamente legítimo". A partir de ahí, relata Dunia Etura, comenzaron las presiones y amenazas anónimas.

La presión pasó a lo personal y al menos una docena de personas trataron de acceder al evento para reventar su celebración, algunas de ellas portando elementos fascistas como el yugo y las flechas. "No venían a debatir ni a dialogar, venían a impedir", señala la decana en un escrito compartido en las redes y bajo el encabezamiento "Carta de vuestra decada, preocupada, pero sin miedo".

Tras relatar los hechos, asegura que "no me someteré a coacciones y defenderé la libertad, la dignidad y la autonomía de nuestra Facultad". Etura deja claro que "aunque pueda parecer que no nos va mucho en ello, en realidad nos va todo".

"Estos grupos de corte fascista intentan entrar en la Universidad de una manera u otra; hemos encontrado carteles con el yugo y las flechas, intentando hacer recogida de alimentos bajo las siglas del Auxilio Social, que desapareció en 1978", añade.

"Por muy diferentes que seamos ideológicamente, en nuestra Facultad y en nuestra Universidad existe un mínimo común que no es negociable, el respeto a la dignidad y a la libertad de todas las personas", prosigue en su extensa misiva.

A modo de remate, la decana se dirige a sus alumnos, a los que "os pido que defendáis conmigo nuestra autonomía y nuestra libertad [...] Nuestra sociedad y la universidad pública solo pueden existir así".