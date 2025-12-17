El avión despega rumbo al paraíso caribeño y arranca la pesadilla en pleno vuelo al ver a cierta alimaña correteando a sus anchas

Lo que debía ser un vuelo soñado rumbo al paraíso caribeño se convirtió en una auténtica pesadilla para los pasajeros debido a la presencia de una alimaña correteando a sus anchas por el avión.

La desagradable experiencia tuvo lugar el pasado miércoles en una aeronave Airbus A330-200 de la aerolínea neerlandesa KLM. El vuelo partió de Ámsterdam (Países Bajos) con destino a las islas caribeñas de Aruba y Bonaire.

Todo parecía ir bien. Sin embargo, en medio del Océano Atlántico, se descubrió una rata en la cabina de pilotaje. Tal y como recoge el medio de comunicación neerlandés RTL Nieuws, los pilotos decidieron no dar la vuelta y continuar hasta el Aeropuerto Internacional Reina Beatriz de Aruba.

Un portavoz de la aerolínea KLM ha hablado acerca de lo ocurrido en el vuelo con el roedor. Desde la compañía han subrayado que la tripulación vigiló en todo momento a la rata y el animal no se acercó a la comida.

"No sabemos cómo subió el animal a bordo. La rata fue descubierta sobre el mar. Fue muy desafortunado para los pasajeros que tuvieron que presenciar esto", ha reconocido el portavoz de la aerolínea.

Cancelación del vuelo de vuelta

Tras aterrizar en la isla de Aruba, la aerolínea neerlandesa decidió cancelar tanto el vuelo a Bonaire como el viaje de vuelta a Ámsterdam, por lo que los 250 pasajeros del avión se quedaron en la mencionada isla caribeña y fueron alojados en hoteles.

El motivo de la cancelación de los citados vuelos fue que el personal de KLM tenía que encontrar a la rata (una tarea que no se completó hasta que pasaron 36 horas desde que la alimaña fue detectada por primera vez) y posteriormente había que realizar una limpieza a fondo en el avión.

"Cancelamos el vuelo de regreso porque el avión tenía que limpiarse de forma especial y más a fondo debido a la rata", ha explicado al respecto el portavoz de la aerolínea neerlandesa.