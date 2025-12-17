Primeras palabras de los hijos de Rob y Michele Reiner tras el asesinato de sus padres

Romy y Jake Reiner, hijos de Rob y Michele Reiner, en una premiere en mayo de 2025

La familia Reiner está destrozada. Al asesinato del matrimonio que formaban Rob y Michele Renier se une que el autor del crimen fue uno de sus hijos, Nick. Este individuo fue detenido después de que se descubrieran los cuerpos sin vida del director y su esposa en su casa de Brentwood, California, y ha sido acusado de dos cargos de asesinato en primer grado.

Después de unos primeros días de absoluto shock, Jake y Romy Reiner han compartido un mensaje del que informa People, y donde expresan el enorme dolor que están sufriendo tras la trágica muerte de sus progenitores. Además, al trauma de una muerte así se une que Romy fue la que encontró los cadáveres de sus padres con signos de violencia.

"No hay palabras para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres, eran nuestros mejores amigos", comenzaron los hermanos.

Rob y Michele Reiner con sus hijos Jake, Nick y Romy Reiner en Las Vegas en septiembre de 2024. Getty Images for Wynn Las Vegas

"Agradecemos las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos”, añaden Jake y Romy Reiner.

"Ahora pedimos respeto y privacidad, que las especulaciones se moderen con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las increíble vida que vivieron y el amor que se dieron”, finalizaron los hijos del director y la fotógrafa.

Nick Reiner podría enfrentarse a cadena perpetua o pena de muerte

Mientras Romy y Jack Reiner tratan de procesar el trágico asesinato de sus padres, su hermano Nick compareció este miércoles 17 de diciembre ante un tribunal en Los Angeles.

Como informa EFE, durante su breve comparecencia, aceptó renunciar a su derecho de lectura de cargos rápida y se ordenó su detención sin derecho a fianza. El acusado deberá volver a comparecer el 7 de enero de 2026 para la lectura de cargos.

Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner, en una imagen de archivo. Daniel Cole

Reiner, acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, podría enfrentarse a una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso a la pena de muerte, tal y como informó la Fiscalía de Los Ángeles.

Por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen. Allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O'Brien.