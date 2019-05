En busca de mejores tratamientos para este trastorno neurogenético.

Madres y padres desviviéndose por sus hijos

El reciente Día de la Madre es una buena oportunidad para elogiar a una madre que está dejándose la piel por su hija porque a la pequeña le han diagnosticado una condición genética rara: el síndrome de Angelman. Sus padres han reaccionado de inmediato y ya están familiarizados con términos que seguramente nunca habían oído (deleción, cromosoma 15, etcétera). Ese aprendizaje acelerado es necesario para tratar de garantizar la mejor calidad de vida posible de la niña.

Se puede ayudar de muchas formas. Yo he donado una modesta cantidad a la Asociación del Síndrome de Angelman, pero se puede fomentar la investigación y los cuidados a través de otras fundaciones y asociaciones a nivel internacional.

Las enfermedades y los trastornos raros o poco frecuentes no me resultan ajenos. Quizás por eso me preocupa sobremanera que no haya igualdad de oportunidades en la investigación médica. El concepto de equidad (mayor beneficio para los menos aventajados) debería ser válido para la salud. El síndrome de Angelman no tiene cura, pero existen tratamientos y terapias… y por eso tenemos que asegurarnos de que no se está infra-investigando. Aquí no vale el principio utilitarista de la mayor felicidad para el mayor número de personas; nadie debería quedarse fuera en la inversión de I+D en salud, por rara o infrecuente que sea la enfermedad o el trastorno.