El síntoma de la depresión del que nadie habla

Pero esto no significa que las mujeres no puedan experimentar rabia como síntoma de la depresión. A Elizabeth, una artista que no quiere desvelar su verdadero nombre para proteger su privacidad, le diagnosticaron depresión cuando tenía 19 años y uno de sus síntomas eran los brotes de rabia. Se dio cuenta de que se le estaba yendo de las manos cuando le dio un bofetón a un compañero de trabajo durante una reunión y cuando le rompió una ventana a su exnovio.

“Mi madre ya había comentado que me veía enfadada y que tenía que hacer algo al respecto”, señala Elizabeth, que tiene ahora 29 años. “Creo que antes tenía la percepción de que la depresión es una debilidad, algo que ya no me creo, pero cuando era joven no me dejaba llamar al pan, pan y al vino, vino”.

Elizabeth logró gestionar su enfermedad mental y sus síntomas de rabia gracias a una mezcla de antidepresivos y a un nuevo estilo de vida más saludable.

“Empecé a ir a clases de yoga hace un año cuando todavía tenía muchos problemas derivados de la depresión y noto que ahora controlo mejor mi cuerpo y mi respiración, lo que a veces me ayuda cuando estoy de bajón”, comenta.

Además de los antidepresivos, el deporte y los ejercicios de respiración, Strongin añade que escribir un diario puede ser una herramienta útil para gestionar la rabia y llegar a la raíz del problema. También les dice a sus pacientes que anoten sus pensamientos negativos y reflexionen sobre ellos para ver si son ciertos.

“Si el pensamiento es ‘No valgo lo suficiente’, yo me preguntaría: ‘¿Por qué no?’”, recomienda. “Cuando tienes pensamientos de inseguridad, tienes que hacerles frente con respuestas”.

Eso sí, independientemente de qué herramientas te resulten útiles, el primer paso es pedir ayuda. Hablar con un profesional de la salud mental te puede ayudar a gestionar la depresión y los síntomas que la acompañan.