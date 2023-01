Emma D'Arcy habla de la importancia de su nominación para el colectivo trans no binario

“Cuando estaba empezando, realmente sentí que tenía que presentarme como mujer para tener éxito en esta industria”, ha contado a la mencionada revista. “Poco después me di cuenta de que no era sostenible, y dejé de fingir. Y, extrañamente, en ese momento me nominaron a Mejor Actriz para los Globos de Oro, lo cual es realmente irónico”, ha señalado.

Según ha detallado, esto no es solo un logro para D’Arcy también “implica que el espacio para las personas trans y las personas no conformes con el género es cada vez más grande”.

Lo mismo destacó el pasado mes de octubre en una entrevista en la revista Interview , donde dijo que era el primer trabajo en el que se reconocía como no binaria. “Parte de eso fue porque HBO me preguntó qué pronombres uso, y pensé mucho sobre si este era el momento adecuado”, recordó.

“La razón por la que es importante es que hubo un punto, al principio de mi carrera, en el que realmente me preocupaba que no fuera posible ser actor si no eras una persona cisgénero”, destacó. “Por lo general, dentro de los sitios de casting, hay dos filas, y me preguntaba si esas dos identidades tendrían que vivir por separado para que yo tuviera una carrera”, añadió.