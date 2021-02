🔴EN DIRECTO: "Los resultados se conocerán esta noche", dice la Generalitat

8:45. El conseller de Transparencia: “No hay datos que lleven a la preocupación”

El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Bernat Solé, en LaSexta:

“El ritmo de constitución de las mesas es el normal. Hay más de dos millones que ya tienen sus urnas a disposición para votar. Con los datos que tenemos ya, no tiene que haber ningún problema. No hay constancia de ninguna incidencia. Los protocolos han ralentizado el ritmo de constitución de las meses, pero no tenemos ningún dato que lleve a la preocupación”.