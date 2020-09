Errejón: “Ayuso es una mezcla perfecta y explosiva de incompetencia y fanatismo”

“Esta entrevista la estamos haciendo en un parque porque es el distrito centro, pero si fuera un poco más al sur, no podríamos hacerla. Pero sí en una casa de apuestas. Es una cosa insólita”, reflexiona Íñigo Errejón, en mitad del Casino de la Reina mientras los niños corretean tras salir de clase y algunos vecinos han bajado a jugar al pimpón en esta zona rehabilitada durante el mandato de Manuela Carmena. La situación es “desastrosa” en Madrid, lamenta el líder de Más País. Se trata, añade, del “fracaso social y sanitario del modelo neoliberal”. Lanza detrás de su mascarilla negra que el propio Ejecutivo de Madrid ha reconocido de facto que es “fallido”. Lo subraya con contundencia: “Ayuso es una mezcla perfecta y explosiva de incompetencia y fanatismo Este “fanatismo” que ha llevado a adelgazar lo público y que ahora pide ayuda a Pedro Sánchez. “Madrid tiene que estar medicalizado, no militarizado”, sube el tono indignado ante lo que está pasando. Con otro mensaje directo a La Moncloa: que no deje “solos” con Ayuso a los vecinos de esta autonomía. Por supuesto, defiende que puede hablar de la comunidad, pese a las críticas de José-Luis Martínez Almeida contra él: “Lo del sueldo es mentira, y lo sabe”. “Vivo en un piso de 45 metros cuadrados. ¿Por qué me acusan de eso? Porque no quieren hablar del desastre de Madrid”, ahonda el parlamentario. Se parte interiormente cuando asevera que la derecha está queriendo romper a la sociedad madrileña y dividirla: “Castigan a quien ya estaba castigado”. ¿Cómo está Madrid? En una situación desastrosa y amenazada de romperse y fragmentarse. El desastre en Madrid representa el fracaso social y sanitario del modelo neoliberal. Durante mucho tiempo, más de dos décadas del PP, se ha querido hacer de Madrid una especie de laboratorio en el que se iba haciendo cada vez más pequeño lo público porque decían que así la gente era más libre. Y el resultado, cuando ha venido una pandemia, es que no sólo hemos tenido más dificultades para reaccionar, sino que su fanatismo y su obsesión por no confiar en lo público ha hecho que nuestros maestros y nuestros profesionales sanitarios estén desbordados y que los ciudadanos cuando llaman a un centro de salud a menudo no les cogen el teléfono y se tienen que rastrear ellos mismos. La señora Ayuso dice que no hay médicos y, sin embargo, tenemos más de ocho mil personas que se han ido al extranjero porque las condiciones son malas. Qué significa eso, en resumen... ¿Qué? El desastre de la gestión en Madrid revela el fracaso de un modelo. La pandemia nos ha cogido débiles como país, pero particularmente en los sitios donde lo público se ha ido adelgazando. En los peores momentos nos dimos cuenta de que lo único que nos salvaba era la empatía de la sociedad y los servicios públicos. Creo que hoy la inmensa mayoría de la ciudadanía, piense lo que piense ideológicamente, tiene ansiedad e incertidumbre en Madrid. Eso tiene que ver con que no tenemos un Gobierno, tenemos un absoluto desastre instalado en la Puerta del Sol. Tiene un nombre propio, que es el de la calamidad, Isabel Díaz Ayuso, que es una mezcla perfecta y explosiva de incompetencia y fanatismo, pero que se sostiene gracias a Cs y Vox.

SERGI GONZÁLEZ BUENO Íñigo Errejón, en el parque Casino de la Reina (Madrid)

¿Hay un Madrid de ricos y uno de pobres? Hay un Madrid segregado y otro que no. Esta entrevista la estamos haciendo en un parque porque es el distrito centro, pero si fuera un poco más al sur no podríamos hacerla.

Con unos datos en esta zona del centro muy parecidos a los de los barrios confinados… La verdad es que todos los epidemiólogos dicen que al aire libre es donde menos riesgo hay. ¿Por qué la gente se contagia más en los distritos del sur que son los más humildes? Básicamente porque las viviendas son más pequeñas, tienen más trabajos de cara al público y de atención y cuidados por lo que es más difícil guardar la distancia social, han tenido más dificultades para teletrabajar, usan más el transporte público que está más masificado y no se pone más frecuencia, usan una Sanidad pública maltratada… Una de las mayores tonterías en los días más duros del virus, y lo estamos comprobando en esta segunda oleada, es que el virus no entiende de clases. ¡¿Cómo que no?! El virus, el confinamiento y las consecuencias de la crisis golpean de forma muy diferente según donde hayas nacido. ¿Es lo mismo confinarse en una casa de 40 metros cuadrados que en una de 200? ¿O con jardín y sin jardín? ¿O el riesgo de que como me quede en casa me echan y no vuelvo a tener trabajo? Ahora, ¿qué haría un Gobierno normal? ¿Qué? Diría que ya que el virus castiga más a las familias trabajadoras y humildes, allí habría que volcarse: más metros, más vagones de tren, más maestros para bajar la ratio de alumnos, más rastreadores, más refuerzo en la atención primaria… En lugar de esto, Ayuso pide a Pedro Sánchez que mande al Ejército a los barrios populares y los segrega, los trata como a madrileños de segunda. Las medidas que se adoptan en Madrid van a tener que ser iguales para todos los madrileños y más duras. Dice mucho de qué visión del mundo tiene la gente que gobierna Madrid: lo primero ha sido castigar a quien estaba ya castigado. Madrid lo que tendría que estar es medicalizado, no militarizado. Tienen una obsesión contra lo público. En algo se habrán tenido que gastar la lluvia de millones que les ha dado el Gobierno nacional.

Ayuso dice que no hay médicos… Bueno, dice que no hay gente que lo estudie en España. Sólo mirando la nota de corte uno se da cuenta que es una carrera demandada, pero es que además sólo hay que preguntar a los expertos. Es que la gente por un contrato de seis meses y en malas condiciones se busca la vida donde puede. España y Madrid exportan médicos y enfermeros que se van a Portugal, Inglaterra o Francia. ¿Qué pasa? ¿No les gustaría quedarse aquí? Lo que pasa es que las condiciones son malas. Y eso es porque tienen una obsesión contra lo público. Eso casa mal con la época en la que estamos, que nos ha demostrado que si no hay Estado fuerte, hay sociedad débil. No les entra en la cabeza por fanatismo y su solución es segregar a los barrios. De esa forma sui generis de confinamiento de clase y para pobres, no podríamos estar en un parque pero sí grabando esta entrevista en una casa de apuestas, que es una cosa insólita.

SERGI GONZÁLEZ Errejón, durante la entrevista

Se están estudiando nuevas medidas para este viernes. ¿Fueron totalmente insuficientes? ¿Por qué han llegado tan tarde? ¿Qué medidas habría que tomar? La primera oleada del virus nos cogió a todos desprevenidos, no sabíamos lo que era, por tanto hay un cierto factor sorpresa que influye en que los poderes públicos tomaran decisiones tarde. Pero ahora la situación no es esa: todos sabíamos lo que venía. Es indignante que alguien diga que le pilla por sorpresa el desastre que ha sido el inicio del curso escolar. No es un cometa que de repente aparece. No se hizo nada en el transporte público. Tenemos una diferencia como de uno a diez entre los rastreadores de los que dispone Alemania y los de Madrid. Es una absoluta barbaridad, pero es que se sabía. Es un completo desastre. Cuando llamas a un centro de salud, o no te cogen el teléfono o tardan muchísimo. Sólo hace falta hablar con cualquier médico que te dice “espérate cuando llegue la gripe”. Si ya están sobrecargadas nuestras UCI, imaginemos cuando llegue la gripe. ¿Por qué no se toman medidas? Porque no están capacitados. Ayuso y su desgobierno no están preparados para tomar medidas y afrontar la situación. Además, tienen un fanatismo que no les permite asumir que cuando vienen mal dadas lo único que nos protege es tener un Estado y unos servicios públicos fuertes. ¿Vamos a controlar el virus con la Policía? ¿Le van a pedir el DNI al virus? ¿Se va a parar con más policías y militares? Es una cosa absurda. En los momentos difíciles, los gobernantes cobardes echan la culpa a los más débiles. En esto la señora Díaz Ayuso no es muy original, lo hace Trump también. Buscan chivos expiatorios. Esto es ineficaz, éticamente repugnante y no nos ayuda salir de la situación.

¿Qué medidas tomaría? Necesitamos miles de rastreadores ya, no una cumbre en la que se ponen delante de 24 banderas y dicen que se ha creado una comisión que hablará con otra comisión y que han hecho un grupo de Whatsapp. Me sorprendió mucho que el otro día lo comprara todo el mundo. Vi la rueda de prensa y no hubo ni una sola medida. Me pareció preocupante que el presidente, antes decían que era el Gobierno más progresista de la historia, estaba al lado de Ayuso escuchando cómo ella criminalizaba a los menores no acompañados, a los okupas, a los vecinos de los barrios pobres, a los migrantes… sin que le dijera pero esto qué es. En mi opinión, hacen falta miles de rastreadores y reforzar el sistema de sanidad pública, en especial la atención primaria. También hay que recuperar los servicios que han sido privatizados. Quiero recordar que la sanidad privada se intentó borrar del panorama cuando estaba esto difícil, intentó que fuera el Estado el que respondiera. Esta especie de liberales que dice que lo público no funciona y que cuando vienen mal dadas hace el egipcio y dice rescátame. Pero cuando las cosas vuelven a ir bien, todo para mí. Hay que bajar la ratio en las aulas, contratar más profesores. He visto que inauguraban en el metro un dispensador de gel. Cualquiera sabe cómo va el Metro, ¿por qué no pasan el doble y también de trenes de Renfe? No lo entiendo.

¿Tendría que pedir la Comunidad de Madrid el estado de alarma? Empiezo a pensar que lo quieren pedir sin que lo parezca. Cuando tú dices que eres incapaz de gestionar la pandemia, que necesitas más dinero, que pides al Gobierno central que despliegue al Ejército y que se coordine contigo, en realidad estás reconociendo que eres un Gobierno fallido. Estos son los mismos que cuando el estado de alarma del Gobierno de Sánchez decían que esto era para amordazar Madrid. En cuanto les ha dejado el control, se han estrellado. Entonces corren a decir que tome el control el Gobierno central, pero no se atreven por orgullo y soberbia que lo necesitan. El único anuncio que hizo Ayuso en el debate de la región es que iba a reducir más los impuestos a los ricos. Hay que decirlo claramente: es una deslealtad que al tiempo que les hace regalos a los ricos vaya a llorar al Gobierno nacional y diga que Madrid no tiene recursos. No los tiene porque ha decidido perdonarle lo que nos deben a los millonarios. Es un despropósito, han reconocido que presiden un Gobierno fallido.

Para mí, la respuesta del Gobierno nacional no está a la altura. Estamos viviendo una especie de juego táctico en el que dos administraciones se pasan la patata caliente a ver quién asume las medidas difíciles, como si nos tomaran a los madrileños como rehenes. El problema es que eso puede costar vidas y una situación desastrosa. Todos los epidemiólogos están diciendo que hacen falta medidas más duras. Quizá no un confinamiento pleno como en marzo y abril, pero sí situaciones de control de movilidad como al principio de la desescalada. ¿Eso incluye una posibilidad del estado de alarma? Claro, sí. Y necesitamos una actitud en el Gobierno de La Moncloa que no esté pensando en las fotos, en las banderas o en la retórica vacía del acuerdo, sino en la intervención concreta. Hacerse fotos juntos no es colaborar, sino rastreadores y médicos ya. Creo que el Gobierno nacional no nos puede dejar solos con Ayuso. Lo digo como madrileño y español. ¿Por? El experimento terrible que se está ejecutando en Madrid es como de Years and years. Es absolutamente terrorífico, rompe a la sociedad. En segundo lugar: la situación de salud pública de Madrid no se puede aislar o separar del resto de España.

SERGI GONZÁLEZ Errejón

¿Por qué no presentan una moción de censura contra Ayuso? Hay que presentarla. Más Madrid ha decidido que daba los pasos adelante, y con sentido de la responsabilidad. Correspondería al PSOE y al señor Gabilondo, pero al PSOE de Madrid en general ni está ni se le espera. Es una lástima porque les necesitamos. Está bien ser prudente en la vida, pero hay momentos en los que hay que actuar. Y esto es preocupante. No parecen estar dispuestos a tomar cartas en el asunto. Si no están dispuestos, asumiremos nuestra responsabilidad. A partir de entonces, constituimos una mesa de emergencia, está habiendo muchas reuniones con colectivos para levantar una alternativa. La moción tiene el objetivo de poner un Gobierno que refuerce la Sanidad pública, para que eso pase es necesario que Cs cambie de posición. Pero no está por la labor Ciudadanos. No parece, pero están incurriendo en una cierta contradicción. Veo a Arrimadas intentar hacer como que es una líder de centro en el Parlamento y a pocos kilómetros, en la Asamblea de Vallecas, a los señores de Cs votar de manera entusiasta junto a Vox y el PP. Uno en la vida puede ser lo que quiera, pero no dos cosas contradictorias a la vez. Le volvemos a invitar a que se piensen su posición, están haciendo un papelón. Ser vicepresidente de este desastre no merece la pena. Incluso si Cs no estuviera dispuesto, creo que tenemos que cumplir con nuestra obligación de la moción. Hay algunas que no se ganan en el momento, pero que siembra victorias futuras. Reflejan un cierto liderazgo moral. En una circunstancia en la que la gente está desorientada, asustada, ansiosa, preocupada… liderar políticamente es demostrar que hay una alternativa. Que Ayuso siga un minuto más en la Comunidad de Madrid es responsabilidad de Cs. Las concentraciones previstas para el domingo se van a convertir en actos simbólicos. ¿Es momento de manifestarse ahora? No. Sería momento de que los gobernantes escucharan a la ciudadanía sin necesidad de que se saliera a la calle. Pero no la escuchan. ¿Estaríamos hablando de la injusticia que supone la segregación de los barrios y de los pueblos del sur si los vecinos no se hubieran echado a la calle? Creo que no. La gente está preocupada, preferiría no tener que salir a manifestarse. No lo hacen por amor al arte, sino porque están preocupados y saben que esta situación es insostenible. Ojalá no hiciera falta. Las asociaciones de vecinos y organizaciones que convocan están reconduciendo en una especie de cadena humana y concentraciones que guarden las medidas de seguridad. Hay que acudir con mascarilla, lavarse las manos, evitar aglomeraciones, pero la ciudadanía necesita que se escuche su voz. Y para la gente que no tiene grandes amigos poderosos o que no le hacen entrevistas es la única manera para que les escuchen. Madrid necesita médicos y no segregar entre madrileños de primera y de segunda. Ojo, el PP prueba muchas de sus barbaridades primero en Madrid y luego las lleva a otros sitios. A veces cuando la gente escucha a Ayuso, y a mí me pasa, siente que no hay nadie al volante. A veces coge las palabras, las tira así y suelta el párrafo: “Porque Madrid es España, es una España entre España…” Creo que no tiene muy claro lo que está diciendo, pero que ella diga cosas incomprensibles en castellano no significa que no haya detrás un proyecto fanático.

¿Por no saber lo que dice o no quiere que sepamos lo que dice? Un poco las dos. Creo que dice cosas que si le preguntaran después, tendría serias dificultades. Pero no significa que lo que hay detrás de ella, los intereses y el modelo ideológico fanático no tengan un proyecto: trocear la sociedad, cambiar la sociedad por una jungla, en la que el que puede pagárselo puede comprar tranquilidad. Romper la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda. No es un proyecto sólo madrileño, esa idea de responder a los problemas con muros no es nueva. Pero vamos a ver, ¿qué está pasando en España que cuando sigue desahuciando, que no lo impidió el Gobierno más progresista de la historia, resulta que hay una inmensa campaña de empresas de seguridad privadas para que la gente tenga miedo de que si vas al baño te ocupan la casa? ¿Eso qué es?

El PP tiene como principal problema de España la okupación… En realidad, son ínfimas. Estadísticamente, casi no existen en viviendas particulares. Lo que pasa es que en las viviendas vacías que dejan los bancos hay gente que cuando no tiene casa se mete allí. Eso señala que hay un problema en el mercado inmobiliario y que hay que intervenirlo. Pero como siempre el proyecto de las derechas es el odio al más débil cuando hay un problema social. Eso es un proyecto mundial, frente a ese hay que poner otro: un Estado fuerte, responsable y que cuida. Esa debería estar siendo la tarea del Gobierno de Sánchez.

SERGI GONZÁLEZ Errejón, en un momento de la entrevista

Una ciudad en la que no se han escuchado las cacerolas en el barrio de Salamanca cuando se han confinado las zonas del sur… Puede que haya gente que se pregunte las diferencias entre unas protestas y otras. ¿Serán iguales pero de distinto signo? Un pensamiento muy tontorrón pero que en estos tiempos puede colar: cada uno al final critica a unos y hace la vista gorda con los suyos. No, no. La diferencia es como entre la noche y el día. Resulta que cuando las normas eran iguales para todos, los vecinos del barrio de Salamanca, por sus apellidos compuestos o el dinero en la cuenta, salían a decir ‘usted no sabe con quién está hablando, exijo que no se me trate igual que al resto’. En este caso, es lo contrario: los vecinos que mantienen el Madrid vivo salen a decir ‘no nos traten como de segunda’. Es absurdo que no puedas estar en un parque pero sí viajar en el Metro como en una lata de sardinas. En los barrios con las familias más acomodadas no hemos visto cacerolas. ¿Por qué? Pues porque dejan salir a los que van a trabajar a esos barrios. Son los que trabajan en su servicio, recogen las basuras, enseñan a sus hijos, trabajan en sus empresas… Es un modelo insoportable. Tampoco estoy tan de acuerdo con eso de que hay que elegir entre la salud y la economía. Un país se puede levantar de todo, menos de que se le muera su gente. Tengo la convicción de que en España los esfuerzos no han sido iguales, han caído sobre las familias trabajadoras. El señor Aguado puso ante un dilema personal a todos los madrileños. No sé si lo ha resuelto. ¿Virus o vacuna? Casi me sale una barbaridad. Eso es una estupidez, no sé quién se lo dijo. A lo mejor pensó qué buena idea. Es una inmensa tontería, lo que no hay que ser es tonto. ¿Cómo que virus o vacuna? Lo que necesitamos son rastreadores, no frasecitas de galletas de los chinos. Necesitamos médicos, maestros, vagones de metro y de Renfe, más servicios públicos para cuidar de los madrileños. Hay una tendencia permanente de las derechas, ellos a sí mismos se llaman liberales y tienden a decir que en realidad todo es un caso de actitud individual, como si todo fuera un problema de coaching. Hay una cosa que le tiene que entrar a la derecha: las libertades que se compran con dinero no son libertades, son privilegios para unos pocos. Aquí todo el mundo es Kennedy sin decir nada. Es una burla, si la gente no quiere tener que elegir si Superman o Batman, quiere que le cojan el teléfono en el ambulatorio y que sus hijos tengan una ratio más baja en clase. Eso lo tiene que hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esa combinación de no cuidar a la gente y, además, burlarse de ella es terrible.

Vimos una comparecencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la que le acusaba de no poder hablar de los madrileños porque ganaba más de 100.000 euros al año. Y porque no vivía en el sur, las dos cosas. Sí. No sé por dónde empezar. Lo del sueldo es mentira, y lo sabe. Y lo dice un señor que gana mucho más. 106.000 euros. Claro, claro. Es una absoluta barbaridad. ¿Qué está diciendo? Si alguien gana más de 100.000 euros y no vive en el sur, no se puede preocupar por los ciudadanos del sur. Es que él es alcalde de Madrid, vive en un barrio acomodado y gana más de 100.000. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que no se preocupa de los del sur? ¿Que en realidad sólo se puede ocupar de los problemas al que le tocan directamente? Es una voluntad de romper la sociedad. Es el argumento que utilizan cada vez que hay una huelga de trabajadores. Lo primero que dicen es que son unos privilegiados. La derecha lo que nos dice es que cada uno se preocupe de lo suyo y así estamos más solos, cuando tienes un problema no hay nadie para ayudarte. Que un señor que es alcalde de Madrid diga que si no vives en el sur no te puede preocupar del confinamiento en el sur… Tiene bemoles, porque él no vive en el sur. Por supuesto es mentira lo que dice sobre mi salario. En su partido es que además complementaban con una caja B y cuando Bárcenas lo intentó contar parece ser que le montaron una trama de espionaje para que no lo supiera el juez. Le acusaba también de marcharse de Madrid. Ahora voy a eso. ¿Por qué lo saca entonces y acusa a alguien que gana menos dinero? Vivo en un piso de 45 metros cuadrados. ¿Por qué acusan de eso? Porque no quieren hablar del desastre de Madrid. Él gobierna la ciudad de Madrid y no ha hecho absolutamente nada. Es la técnica del calamar para que no se hable de Madrid. Es un absoluto despropósito, pero el objetivo es que no se hable. Pues mire usted, a mí me han votado muchísimos españoles pero en concreto me han votado muchos madrileños para que me ocupe de los problemas de España, pero soy diputado por Madrid. Si no le gusta lo que señalo, el problema no es del dedo, es de la luna. Si saca un tiempo después de meterse conmigo para ocuparse de la situación, el conjunto de los madrileños se lo agradeceríamos.

SERGI GONZÁLEZ Errejón, tras la entrevista

Más País va a apoyar los presupuestos generales en el Congreso. ¿A quién prefiere de socio de baile? ¿Cs o ERC? No sabemos cuál será nuestra posición porque no conocemos el borrador. Al Gobierno hay que pedirle que haga los deberes, ya que tiene más prisa por comunicar que por hacer. Cuenta más de lo que hace. Lo vimos con el Ingreso Mínimo Vital, se contó muy rápido para decir que era una transformación histórica y hoy no lo cobra nadie. Le pediría a este Ejecutivo un poquito más de nueces. ¿Qué borrador creemos que debe ser? Uno que impulse la industrialización de España, para no ser rehenes del turismo y la hostelería, que sea verde. Y se necesita un Estado fuerte y emprendedor que tome la delantera y colabore después con la empresa privada para diversificar la economía de nuestro país. Segundo objetivo: protección social, igualdad de oportunidades. Tercero: justicia fiscal, quien más tiene tiene que poner más. Los presupuestos son una magnífica oportunidad, hay consenso social, hay mayoría en el Parlamento y debería ser la progresista de la investidura, pero yo pongo primero el qué que el quién. Nuestros escaños no son gratis. Tenemos toda la voluntad de contribuir, pero el Gobierno tiene que atreverse.