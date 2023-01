Esta reseña de un reloj en Amazon es PURA fantasía: los 'me gusta' caen por miles

El comentario es para enmarcar de inicio a final: “Se lo regalé al novio de mi hija por su cumpleaños. Porque este sí, este me cae bien. No como los otros tres anteriores, a cual de ellos más vago, chulo y maleducado, era verlos entrar por la puerta... y me daban ganas de partirles en la espalda una barra de hierro y luego decir: ups, perdona, no ye he visto!!!”.