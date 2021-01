Multan a 20 personas por celebrar una fiesta de 40 horas en el chalet de Leticia Sabater

La Policía Local de Villanueva de la Cañada ha sancionado a una veintena de personas por participar en una fiesta ilegal en el chalet propiedad de la presentadora de televisión y autora de La Salchipapa, Leticia Sabater.

Dicho chalet habría sido alquilado por Sabater al organizador de la celebración.

Esta mañana se ha podido ver a la artista en las inmediaciones del chalé, donde ha sacado varias fotos de las bolsas de la basura con restos de la fiesta, acumuladas en el exterior de la parcela.

Dicha fiesta, según cuenta ABC, habría durado más de 40 horas. La Policía no descarta que hayan participado más personas de las que han sido propuestas para ser sancionadas.

fuentes municipales han explicado a Efe que a las 8.30 horas del viernes 1 de enero se produjo un primer aviso por parte de los vigilantes de la urbanización, advertidos, a su vez, por la inquilina de una vivienda colindante, desde donde escuchaba música y observaba trasiego de vehículos en la zona.



Al acudir al lugar, los agentes no oyeron ruidos desde el exterior e hicieron varios intentos por contactar con algún responsable o con alguien del interior de la vivienda, sin resultado.



Tras permanecer en las inmediaciones del domicilio, identificaron hasta diez personas que no vivían allí y que fueron propuestas para sanción por agrupación superior a seis personas.



En la madrugada del sábado hubo un nuevo aviso de una vecina alertando de una posible fiesta en esa misma casa, pero la Policía Municipal tampoco escuchó ruidos ni música desde el exterior y en el domicilio seguían sin responder.



Los agentes permanecieron en el lugar durante algún tiempo sin ver movimiento alguno, pero a las 9:26 horas, un nuevo aviso por parte de vigilantes de la urbanización Villafranca del Castillo alertaba del trasiego de vehículos.



“Se acude al aviso y los agentes oyen muy a lo lejos del interior de la vivienda algo de música”, han informado fuentes municipales, que han precisado que los agentes hicieron “varios intentos por contactar con algún responsable o alguien del interior de esa vivienda, siendo el resultado negativo”.



Optaron entonces por permanecer en las inmediaciones del chalé hasta que comenzaron a salir algunos ocupantes.



En ese momento fueron identificadas 13 personas que no vivían en la casa, por lo que fueron propuestas para sanción por “agrupación superior a seis personas”.



Los agentes también identificaron a una persona que aseguró ser responsable de la vivienda y que manifestó haber dejado la casa a un amigo para reunirse con un par de parejas.