Frank Cuesta responde a Ibai Llanos: "Creías que no te iba a contestar, eh..."

Ibai Llanos es uno de los creadores de contenido más famosos de España. Con millones de seguidores en todas las redes sociales habidas y por haber, este joven vasco emite a diario en la plataforma de streaming Twitch antes cientos de miles de personas.

En los últimos días, el streamer ha comentado los vídeos más estrambóticos de Frank Cuesta, el conocido aventurero experto en tratar con animales en programas de televisión, primero en Mediaset y luego para DMax.

Serpiente le muerde 12 veces y le da igual es el título del vídeo de Llanos reaccionando a las aventuras de Cuesta. En las imágenes se puede ver al televisivo explicando cómo sacar a una serpiente de una habitación y al streamer haciendo bromas y comentarios sobre ello.

Frank Cuesta se ha hecho eco de la reacción de Ibai y le ha dedicado un vídeo titulado Mensaje para Ibai Llanos...y una cobra conductora.

“Ibai... creías que no te iba a contestar, eh. Pues aquí está. He visto que últimamente estás comentando vídeos de lo que hacemos aquí y has tenido los cojonazos de decir que te gustaría venir”, empieza diciendo en el vídeo Cuesta.

El televisivo le ha respondido que “oficialmente” queda invitado a pasar una semana con él en Bangkok, Tailandia. Eso sí, la invitación incluye también “limpiar mierda, estar con nosotros, ir a la selva, ver algún bicho por allí y sentir la aventura”.

Cuesta ha contado que “el bautizo es una picadura de serpiente” porque Ibai dijo en su vídeo que a él nunca le iba a picar una: “Te va a morder. Vamos a intentar que no tenga mucho veneno, seguro que si le pregunto a algún youtuber me dice ‘que tenga veneno’, pero no”.

Para terminar con el mensaje, Cuesta ha comentado que como “la oferta no es muy atractiva” le ha preparado un surtido de Nocilla y de Colacao para que la estancia le sea más amena.