A Nadal solo le hacen falta dos palabras para definir la situación política actual

El extenista Rafa Nadal, ganador de 22 Grand Slam, ha definido el estado actual de la política española durante una entrevista concedida al diario AS después de haber recibido el galardón de Premio Leyenda 2025.

Durante la conversación, Nadal ha hablado de su trayectoria deportiva, de cómo está viviendo su retirada y la rutina que tiene. También ha opinado de los dos mejores tenistas de la actualidad, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, y hasta ha sido preguntado por si se adentraría en el mundo de la política.

"La última. De política: ¿no le ha tentado nadie para ser concejal u ocupar cualquier otro cargo público?", ha sido preguntado. "No. Saben que no tendría muchas opciones de prosperar. No creo que ahora sea un momento agradable para meterse en política", ha afirmado, antes de sentenciar que está todo "muy crispado".

"No le llama mucho, ¿no?", le ha contestado el periodista Nacho Albarrán. De nuevo, ha insistido en la crispación que hay: "No. Creo que hay demasiada crispación. Sería bueno volver a lo racional, a no insultarse, a pensar en el bien general. Los políticos tienen un impacto importante en nuestras vidas".

"Deberíamos volver a un estado de más tranquilidad, que todo vuelva a su cauce y que entre ellos haya más respeto. Que no parezca todo un partido de fútbol. El bien general está en lo que se hace, pero también en cómo se hace. Y lo que se transmite habitualmente es demasiada crispación", ha rematado Nadal.

Así habla de Alcaraz y Sinner

Sobre Alcaraz y Sinner, Nadal ha reconocido no sentirse identificado con ninguno de los dos al ser jugadores "distintos" a él. Ahí es cuando ha hablado del murciano afirmando que es "más aleatorio".

"Creo que Carlos es más aleatorio: comete más errores, hace puntos más espectaculares, a veces no tiene un patrón de juego tan definido, lo que lo hace impredecible y divertido para el espectador", ha descrito. Sobre Sinner, ha asegurado que "es un jugador más metódico, centrado, con un patrón de juego más definido y que va añadiendo cosas poco a poco, por eso es tan sólido y pierde muy pocos partidos".

"A veces parece que Carlos es más disperso, pero cuando ves los resultados… ha tenido un año increíblemente regular y sólido en todos los torneos importantes. Por eso me hace gracia cuando oigo que es disperso: los resultados dicen lo contrario, es mi punto de vista", ha sentenciado.