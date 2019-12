Greta Thunberg: "La esperanza no está entre los muros de la COP25, sino aquí, entre vosotros"

Thunberg ha hecho referencia a la COP25, evento que la ha traído hasta Madrid. “Los líderes se han reunido para decidir nuestro futuro. Pero la esperanza no se encuentra entre los muros de la COP25, sino aquí, entre vosotros”, ha señalado.

Y ha proseguido con su crítica a los líderes políticos: “Nosotros estamos mostrando el camino, pero ellos tienen que hacer su trabajo. Los líderes nos están traicionando y no vamos a dejar que siga sucediendo. El cambio viene, os guste o no. Basta ya. No tenemos otra opción”.

Antes que ella, habían intervenido el actor Javier Bardem y la activista indígena brasileña Sonia Guajajara, también muy claros en sus críticas.

Javier Bardem ha pedido “urgencia, ambición y reducción”. “Exigimos a las economías más desarrolladas más ambición en sus políticas de reducción, más ambición a la UE, que debería reducir al 65% sus emisiones”, ha defendido. “Si no, es insuficiente”.