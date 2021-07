Historia de un desencuentro: los voluntarios de protección animal en lucha con el Ayuntamiento de Zaragoza

AFP via Getty Images

La campaña ha partido del departamento de Salud Pública, con el beneplácito del concejal responsable de Protección Animal, Javier Rodrigo. El objetivo es que los animales de nuestra ciudad —palomas, gatos y patos, principalmente— no sean alimentados en la vía pública, bajo sanción para quien lo incumpla, alegando que hacerlo provoca el incremento de plagas. Con ese fin, colocaron carteles en las calles y en toda la rivera del Río Huerva, en los que aparecen imágenes de gatos comiendo junto a las ratas, y el mensaje implícito de que estos son prácticamente como una plaga que hay que erradicar, y, por lo tanto, fuente de enfermedades para las personas.

Nuestras actuaciones se dirigen tanto a las colonias oficiales reconocidas por el Ayuntamiento, como a aquellas que aún no lo son y que son atendidas igualmente por voluntarios —pese a la negativa por parte del área de Protección Animal del actual gobierno a que lo hagamos—. De nada sirve tener colonias oficiales atendidas si existen muchas sin control alguno por no haber sido reconocidas.

Hay que añadir que en ningún momento hemos contado para ello con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, responsable directo, a quien correspondería proporcionarnos los medios necesarios, manteniendo un diálogo fluido y constante con el voluntariado del proyecto CES al completo —algo que, sin embargo, no ha sucedido—.

“El actual gobierno municipal no ha dudado en matar palomas sin compasión, gaseándolas y negándose a utilizar los piensos anticonceptivos para estas aves”

Es cuanto menos curioso que, coincidiendo con ello, llevamos meses viendo de manera constante en los periódicos locales artículos sobre las supuestas enfermedades que sufren los gatos en las colonias felinas de Zaragoza: covid, etc., lo cual, obviamente, es falso. Todo aderezado con un insistente afán de satanizar estas colonias.

El Guano es un lugar de reubicación forzoso de colonias felinas, de titularidad municipal, cerrado, y vallado. No es una colonia felina como rezan los carteles que figuran en la entrada. Si cumpliera con los requisitos que ello conlleva, reuniría unas condiciones de vida para los gatos muy superiores a las que realmente tiene hasta el momento.

Hace años se intentó construir el nuevo Centro Municipal de Protección Animal en el mismo lugar, y la DGA denegó los permisos, pues no reunía los requisitos necesarios para su construcción.

Los contactos con la Dirección General de Protección Animal, y más concretamente con su responsable, Sergio Torres, no están dando ningún fruto; más allá de decirnos que estaban al corriente de lo que estaba sucediendo y que nos informarían al respecto. Sin embargo, eso no se ha producido.

El actual gobierno municipal de Zaragoza —integrado por PP, Ciudadanos y Vox—, ha demostrado de manera reiterada que los animales de esta ciudad le estorban. Como muestra de ello, no han dudado en matar palomas sin compasión, gaseándolas y negándose a utilizar los piensos anticonceptivos para estas aves —que tan buenos resultados están dando en otras ciudades españolas y europeas.

Los responsables de este atropello no contaban con encontrarse con un voluntariado que va a luchar por los derechos de estos animales y por nuestra dignidad como voluntarios.

Las colonias felinas cumplen una función importantísima, mantener a raya a los roedores de esta ciudad, alejándolos de nuestras casas. Siempre es sabido…. ” donde hay gatos, no acuden las ratas”.

También necesitamos poder contar con una Oficina de Protección Animal y una jefa/e de unidad que cuando se la requiera no se esconda detrás de su mesa de despacho y sea eficaz a la hora de solucionar los problemas y ayudar de verdad a que esta ciudad de Zaragoza tenga, de una vez, un área de Protección Animal en mayúsculas. Hasta ahora, no ha sido así, sino un querer y no poder que pagamos los voluntarios y los animales de Zaragoza con nuestra salud y nuestras vidas, porque lo cierto es que muchos sentimos que nos están matando en vida.