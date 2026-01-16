Un vecino de Zaragoza llega a un nivel de enfado tan grande que cuelga en su terraza un cartel y hace algo que rara vez visto

El vídeo de @irennevillalba con el cartel en un vecindario de Zaragoza.

La usuaria de TikTok Irene Villalba (@irennevillalba), una joven de Zaragoza que tiene 360 seguidores en su perfil, se ha hecho viral después de compartir lo que se ha encontrado en el vecindario de una de las calles de la capital aragonesa.

El vídeo que ha grabado, que dura tan solo medio minuto, ha sido publicado también por la cuenta Líos de Vecinos al ser una historia digna de aparecer en series míticas como Aquí no hay quien viva o La que se avecina.

Tal y como se puede ver en los carteles que ha colgado el vecino afectado, este ha recibido críticas al informar al resto de vecinos que había conseguido una licencia para hacer obras, pero ha habido alguno que le ha quitado el cartel enfadado. La reacción que ha tenido, es digna de verla.

"No voy yo tranquilamente por la calle y me encuentro con esto, atentos a eso de ahí arriba", ha asegurado la creadora de contenido, mientras enfocaba la ventana en cuestión y los carteles que había colocados.

"Alguien tiene problemas vecinales, pero ante todo se lo toma con humor 😂", ha asegurado junto al video Villalba.

La historia de los carteles

"Hay una licencia de obra impresa colgada", se puede leer en un cartel colocado en una ventana, mientras que con una flecha señala a la de al lado en la que está pegada la licencia de obra en grande.

Además, en otros dos ha escrito lo siguiente: "A ver si el vecino que retiró el cartel del portal también quita este. Con vecinos así, ¿quién necesita enemigos? Tener vecinos así te vuelve creativo".

Las respuestas de otros usuarios