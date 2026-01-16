Victoria, española de Erasmus en Portugal, se va totalmente decepcionada de allí: ni por la gente ni el destino, acabó siendo personal

Victoria es una joven estudiante que tuvo la suerte y valentía de participar en un programa Erasmus+, una iniciativa de la Unión Europea para apoyar la educación y formación en Europa, a través de unas ayudas económicas que varían según el destino seleccionado.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, como TikTok (@vvictoria.rc), la joven española ha revelado que ha sido una experiencia que no le ha gustado, pero no por la gente de Coimbra (Portugal) ni por ser este el destino, sino por una razón que es su propia personalidad.

"Vine en septiembre con mis padres, yo de por sí no estabas superemocionada por hacer el Erasmus como cuando me fui a EEUU, que me volvía loca solo de pensarlo", ha contado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 100.000 visitas y más de 5.000 'me gusta' (y subiendo).

La amiga "cucú"

Victoria empezó a quedar con una chica que, luego, resultó que "estaba un poco cucú". Al principio no lo tuvo en cuenta porque, al estar sola, era la única persona que conocía, pero al volver un día de España de vacaciones le quiso poner fin.

"Hasta yo misma me estaba obligando a salir todos los días, que es algo que no puedo hacer por mi salud, que no me permite estar todos los días fuera, yo me canso mucho y no puedo... Y simplemente dejé de hablar con ella", ha confesado.

Más tarde conoció a más gente, de todo tipo, de hecho, pero el problema es que a Victoria le gusta apuntarse a planes que realmente sí le apetezcan: "Estaba haciendo cosas que no me apetecían, estaba contando los días para volver a casa, encima me pasa algo bastante 'heavy' con mis vecinos y hubo algo personal y familiar".

"Cuando a ti te pasa algo de familia y encima estás lejos, no deseas nada más que estar con tu familia, y era como que me arrepentía de haber hecho el Erasmus, algo que me da mucha rabia", ha añadido.

Ha agradecido el esfuerzo de sus padres y ha afirmado que su problema es "el FOMO" porque mucha gente de su alrededor lo había hecho.

Los destinos favoritos para el Erasmus

La International Student Identity Card, conocida como ISIC, publicó los 10 destinos favoritos de los estudiantes para ir de Erasmus.