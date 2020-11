Hoy más que nunca, memoria y educación democráticas

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

Estatua atacada del socialista Indalecio Prieto, ministro durante la Segunda República, el 6 de noviembre en Madrid.

Ya ha pasado casi medio siglo desde la muerte del dictador. Su legado es verdaderamente negativo. Protagonizó una insurrección militar que derivó en una guerra civil y una posterior dictadura que supuso fusilamientos, cárcel, torturas y exilio para miles españoles. Acabó con el régimen democrático de la Segunda República y lo sustituyó por una dictadura basada en los principios del nacionalcatolicismo, que fue acompañado de un retroceso intelectual, científico, cultural, que nos alejó del progreso y bienestar del resto de países europeos, unido al aislamiento internacional de profundas repercusiones socioeconómicas.

Gracias al proceso de transición pacífica, hoy España se encuentra entre las veinte democracias plenas del mundo, como así lo confirman diversos organismos internacionales. Obviamente, nuestra Transición no fue perfecta, y quizá por miedo a posibles involuciones democráticas no se prestó suficiente atención a las víctimas de la guerra y de la dictadura. La memoria democrática cumple con la función de cerrar las heridas del pasado, superar nuestras diferencias y que experiencias tan trágicas no se repitan en el futuro. La ley de memoria democrática de 2007 permitió sacar al dictador del Valle de los Caídos, borrar de los callejeros los nombres de los golpistas, entre otras actuaciones. Sin embargo, pese a los esfuerzos, todavía permanecen miles de personas enterradas en las cunetas sin identificar y continúa pendiente la rehabilitación de las víctimas de la dictadura. A éstas y otras justas demandas de las asociaciones de víctimas del franquismo pretende atender la nueva ley de memoria democrática propuesta por el Gobierno de Sánchez, que previsiblemente se aprobará durante el primer semestre del año que viene.