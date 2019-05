Humanización de hospitales y sistema sanitario: "Centrar toda la atención en la dignidad de las personas"

Al parecer, según los estudios que se hacen sobre satisfacción del personal sanitario, alrededor de la mitad de los profesionales dejarían su profesión por los distintos fracasos del sistema sanitario.

Y una de las cosas que más frustra a personas que han elegido su camino llamados por la vocación es que el sistema sanitario sea como un ente con vida propia en el que no cuentan gran cosa los enfermos, ni las familias ni los propios profesionales.

Para Heras, tres son los principales problemas del modelo sanitario actual: Existe un déficit de personal para atender y bien a todas las personas que acuden a los hospitales y centros de salud; las estructuras son antiguas y no están todo lo bien diseñadas para que las personas sean el centro; y hay un déficit de formación de los profesionales.

“Hay compañeros/as que creen que humanizar es ser más ‘buenos’, que es una cuestión de actitud personal pero es algo mucho más profundo. Humanizar no es ser bueno, buena persona, sino ser buen profesional; personalizar a la persona. Si por lo general no sabemos ni dar las malas noticias. Nos falta empatía con nuestros pacientes porque nadie nos ha enseñado en la universidad comunicación de noticias negativas”.

Pocas áreas de la medicina están tan tecnificadas como el intensivismo que se practica en las UCI. Allí el médico recibe a personas cuya vida corre peligro y tiene como misión hacer todo lo posible por intentar devolverlas al estado previo al accidente o condición por la que ha ingresado. Para ello dispone, escribiría que con suerte, de un auténtico arsenal tecnológico.

“Pero ello provoca la deriva del llamado encarnizamiento terapéutico; en nuestro afán por ‘salvar vidas’ a veces nos olvidamos de que lo que tenemos conectado a una máquina además de un organismo es una persona. Una mañana no pude más y le dije a mi jefa que me iba, que dejaba el trabajo en el hospital. No podía trabajar así. Lo pasé mal. Demasiado tiempo en casa pensando. Tenía claro que me gusta mi profesión y quería seguir ejerciéndola.

Pasado un tiempo volví a hablar con mi jefa. Le dije ‘vuelvo’ pero haciendo las cosas de otra manera. Vuelvo para cuidar a las personase intentar ponerlas en el centro del sistema”.