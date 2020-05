Ignacio Aguado critica ahora el acto de cierre de Ifema horas después de defenderlo

Horas después, tras la investigación que ha abierto la Delegación del Gobierno sobre este acto y las disculpas que ha pronunciado el propio alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; Aguado ha cambiado de opinión.

“A mí no me gusto, no me gustó nada. No puede volver a ocurrir. Es verdad que todos llevábamos mascarillas y esa es la garantía de que no haya contagios pero a todos nos pudo la emoción del momento y las ganas de estar juntos con los sanitarios”, ha dicho en declaraciones a Telemadrid.