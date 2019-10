Irene Junquera confiesa el problema de salud que padece: "Me tengo que medicar de por vida"

Irene Junquera, la periodista deportiva, fue expulsada de GH VIP la semana pasada. La exconcursante del reality de Telecinco ha dado ahora una entrevista en exclusiva a la revista Lecturas.

Junquera se ha abierto y ha confesado el problema de salud que padece y las consecuencias que tiene en su vida: “Tengo un tumor benigno en la cabeza. Me tengo que medicar para siempre”.

Este problema de salud no ha sido el único con el que ha tenido que lidiar a lo largo de su vida. La exconcursante también ha recordado el trance que vivió cuando tan solo tenía ocho años. “Tuve un accidente en una atracción y me lesioné en la espalda. Pasé dos años con un corsé, a los diez me operaron y estuve tres meses inmovilizada”, ha indicado.

La experiodista de Punto Pelota y El Chiringuito de Jugones, que ha descartado haber entrado por dinero en la casa de Guadalix de la Sierra y que lo hizo por “vivir algo intenso”, también ha repasado su cercana relación con Alba Carrillo.

“Estoy muy impactada. No esperaba que mi relación fuera el centro de todas las conversaciones. Estoy ojipláctica con que me podían estar sintiendo atraída por Alba. Si fuera lesbiana, lo sería. Podría ser bisexual y no etiquetarme, pero nunca me ha pasado. Soy muy heterosexual”, ha asegurado.