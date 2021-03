Isabel de Madrid o el ayusismo

El reloj no ha marcado todavía las doce del mediodía. Están reunidos en la Puerta del Sol. Se repasan los diferentes temas, acaba el orden del día… e Isabel Díaz Ayuso toma la palabra. Directa y al grano: va a convocar elecciones. Tiene preparado el decreto de disolución de la Asamblea. Ignacio Aguado no da crédito, se queda atónito. Alza la voz, intenta convencerla. Nada. La decisión está tomada. Y, además, lo ‘veta’ para la posterior rueda de prensa.

En Ciudadanos ya no ocultan sus críticas contra ella, apenas se hablaba con Aguado. Lo tenía “vetado”, como dicen los naranjas. Sólo escuchaba a Miguel Ángel Rodríguez. Cs dispara ahora contra ella: se creía “la reina Sol” , ha llegado a decir el vicepresidente cesado. A ella no le tembló el pulso: a la calle todos los miembros de Ciudadanos del Gobierno. El líder regional de Cs lo ha dicho claro: parece que “se ha vuelto loca” y “miente”. Ellos dos nunca se han entendido, a diferencia de lo que pasa en Cibeles con José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís. La presidenta, en cambio, le reprocha maniobras “por la espalda” al que era su número dos e incluso de ponerse de parte de La Moncloa en las tensas reuniones durante la pandemia.

Ayuso sueña con hacerse ahora un Feijóo y lograr la mayoría absoluta. Pero las encuestas tiran más hacia otro Gobierno de coalición, que podría ser el primero con Vox de los populares. Madrid se puede convertir en el laboratorio para hacer entrar a la ultraderecha y ensayar de cara a unas generales. En Cs llevan tiempo alertando por debajo de que la presidenta está más cómoda con Rocío Monasterio y de que no le importaría gobernar con ellos. En La Moncloa y en el PSOE, según fuentes consultadas, también dan por hecho que el PP pactaría con los de Abascal.

Ya están los tambores electorales, a la espera de que los tribunales decidan si el decreto prevalece frente a la presentación de las dos mociones de censura por parte del PSOE y de Más Madrid. Pero ella tiene en la cabeza la estrategia: quiere hacer pocos cambios en las listas, según ha confesado, y ha lanzado también la caña a personas de Cs. De hecho, sí ha puesto por las nubes a la exconsejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz. El PP quiere utilizar este momento para intentar aglutinar lo máximo posible a la derecha, sabiendo que la líderesa puede atraer a votantes de Vox y a militantes de Cs que sienten como una ‘traición’ lo que ha pasado en Murcia. En definitiva: el voto útil de la derecha.

Tras un miércoles en silencio -con una comparecencia sin preguntas- y plantón a los reyes, Ayuso ha puesto el chip electoral este jueves. Un trailer de lo que está por venir durante estas semanas: “voy a por la mayoría absoluta”, “lo que desde luego pretenden el PSOE y Moncloa es hacer lo de Murcia en Madrid y no me cabe la menor duda de que es su obsesión”, “no me cabe duda de que venían a por Madrid”, “durante el último año he vivido situaciones inenarrables”...

Ayuso y su destino.