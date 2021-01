Kiko Matamoros confiesa que es cocainómano y la respuesta de su novia es de lo más comentado

Este domingo, Kiko Matamoros se convirtió en tendencia en Twitter en España y no precisamente para bien. El colaborador de Mediaset confesó en Sábado Deluxe (Telecinco) que era adicto a la cocaína desde los 15 años y relató cómo ha vivido su adicción con sus parejas.

“Tuve un consumo desde el punto de vista médico bastante desaconsejable, pero cuando empecé con Marian Flores, que no era consumidora, levanté el pie. Durante esos 20 años, admito que no dejé de consumir pero fue con mis amigos, cuando estaba en alguna fiesta y mientras ella no estaba”, empezó contando.

Con respecto a su etapa con Makoke, admitió que “consumió más de lo habitual”. “Como consecuencia, sucedieron episodios desagradables. Llegó a condicionar incluso mis relaciones sexuales: cuando no consumía, no me apetecía nada”, señaló.

Pero lo más llamativo es que admitió que con Marta López, su actual pareja, ha reducido su el consumo de cocaína, pero se negó a entrar en un programa de desintoxicación porque recalcó que es capaz de “controlar” su adicción.

“En alguna ocasión he consumido, pero no he compartido, con lo cual me he visto en una situación un tanto ridícula, porque si quieres estar con tu pareja, quieres estar bien, si no estáis los dos en la misma honda o es un poco absurdo”, indicó.

Después de que hiciese pública su adicción, López compartió un story dando ánimos al colaborador, algo que fue muy comentado en redes sociales, donde muchos criticaron que ambos banalizaban la adicción a las drogas.