'Carta de ajuste': monarquía, vivienda, aborto, Iglesia... todo lo que los españoles tocarían de la Constitución

A tiro de piedra suelen estar tanto el papel como la tijera, pero al final lo que cuenta es la voluntad de jugar. Este sábado 6 de diciembre, la madre de todos los 'papeles' en España cumple 47 primaveras. Efectivamente -y aunque lo sepas porque es puente-, la Constitución española (CE) se acerca cada vez más a las cinco décadas desde que el texto de mayor rango legal fuese aprobado en 1978.

Pero podría decirse que ya ha pasado un tiempo desde que la carta magna recibió el espaldarazo de los españoles y españolas en las urnas. Hasta el punto que menos de un tercio de la población actual en nuestro país pudo votarla. Y, siendo sinceros, aunque el 'sí' de hace casi cinco décadas se lo dio el 87,78% de los votantes... participó el equivalente al 67,11% de un censo de 26,6 millones de electores, de los que 15,7 millones de ellos votaron a favor y 1,4 millones en contra.

En otras palabras, el equivalente a los que se abstuvieron en 1978 conforman prácticamente el volumen de quien la voto y sigue vivo hoy en día. Y, desde entonces, apenas ha sufrido tres modificaciones, la más reciente de ellas la que permitió sacar el deleznable término de "disminuido" del artículo 49, el pasado año, para sustituirlo por el de "personas con discapacidad".

Con todo, la primera modificación se hizo en 1992 para adaptarla a la legislación comunitaria, concretamente al Tratado de Maastrich y permitir el sufragio pasivo de ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones municipales. La segunda quizás no la recuerdes porque, curiosamente, se realizó aunando las mayorías del PSOE y del Partido Popular en pleno verano de 2011.

Los dos grandes partidos no tuvieron problemas en ponerse de acuerdo en tiempo récord para modificar el artículo 135 e implantar lo que se denominó "principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera". Básicamente, que pagar la deuda -en ese caso de la crisis económica de 2008- tuviese prioridad sobre 'otros gastos' de los presupuestos generales.

¿Representa un duro e imperdonable ataque al acervo democrático nacional el mero hecho de preguntar si debemos cambiar la Constitución? Nos aferramos a las recientes declaraciones de una de las figuras que fue clave en todo lo que rodea a la Constitución y la Transición en las que admite que es necesario hacer cambios. "Por supuesto, es mejorable y sin duda requiere algunos ajustes, pero permite a los españoles convivir en cohesión y armonía". ¿Santiago Carrillo? No, esas palabras son un extracto de Reconciliación, las memorias del rey emérito Juan Carlos I.

Por esta serie de detalles, hemos salido a la calle para reinterpretar la clásica escena en la que Bruce Willis debe escoger arma en Pulp Fiction: ¿La dejamos como está o tijera, típex, motosierra, lanzallamas...? Esto es todo lo que nos han contado.

Del "puede que lo recoja, pero no está aplicándose" al "yo creo que daría toda la semana fiesta"

En el corazón de la capital española nos hemos encontrado respuestas de todo tipo y corte político cuando hemos preguntado acerca de qué modificaciones creen que habría que hacerle a la carta magna. Si bien la mayoría de cuestiones a las que espontáneamente apuntaban conforman los demandas más clásicas como la inoperatividad de las partes que recogen los derechos a empleo y vivienda digna, también han salido a relucir nuevos debates.

"Siento que todo aquello que no concuerde con la sociedad actual debería actualizarse", anota una joven, mientras otra mujer concuerda en que "hay que modernizarla". Y sí, eso pasa por el debate entre monarquía y república, que una estudiante resume de la siguiente forma: "Sí, debemos votarlo, porque al final [la Casa Real] son personas que están ahí porque nacieron en la familia en la que nacieron y son mantenidos de la población al final del día". No todos se posicionan así. "Mi opinión personal es que mantengo a la monarquía y estoy bastante de acuerdo con ella", defiende un ciudadano canario.

"Puede que lo recoja, pero no está aplicándose y no es realidad", lamentan en referencia al artículo 35 y al 47 sobre el empleo y la vivienda, indicando que "se podría hacer algo, pero sería muy difícil aplicarlo porque al final el mercado se mueve por la ley de la oferta y de la demanda". No es la única afirmación en ese sentido. "Hay que tocarlo, hay que entender que la vivienda es un derecho para todes", resume una chica a los pies de 'la ballena', el intercambiador de Sol que otrora acogió los gritos de protesta que reclamaban este tipo de cuestiones al calor del 15-M.

"No estaría de más tenerlo en la Constitución [el blindaje al aborto y a la sanidad y educación públicas], la verdad, porque son derechos básicos"

"Totalmente de acuerdo, hay que añadirlo", sostiene una joven, indicando que es necesario introducir la cuestión del blindaje del derecho al aborto, uno de esos nuevos debates sobre eventuales reformas constitucionales. No esconde que el actual sentir de parte de la sociedad guarda un serio temor ante el ascenso de formaciones ultras o conservadoras. Esta es la misma opinión de un hombre, en plena plaza de Callao, que esgrime tanto para la cuestión del aborto como del blindaje de la sanidad y educación públicas que "no estaría de más tenerlo en la Constitución, la verdad, porque son derechos básicos".

La cuestión de introducir en uno de los títulos menciones expresas a las características de la ley electoral -desarrollada y regulada actualmente en ley orgánica, la Loreg- también ha sido comentada. "Creo que hay comunidades o provincias que están sobrerrepresentadas electoralmente ahora mismo y tienen poder que no deberían de tener. Creo que una circunscripción única y aplicar la ley d'Hont solucionaría eso", expone un joven de un modelo similar al que se emplea en los comicios europeos -España entera actúa como una única circunscripción-.

Tampoco ha faltado quien propusiera, con mucho humor, una especie de contrapeso lo del derecho al empleo digno. Ha sido el caso de dos señoras de Logroño que han apostado por introducir un pasaje sobre festividades que, además de nuestra atención, también se ganó todo nuestro interés: "Yo creo que daría toda la semana fiesta. No un puente ni un fin de semana, toda la semana entera. ¡La gente joven está harta de trabajar, hay que disfrutar más de la vida!".

'Magnas opiniones': todos los cambios que los lectores de 'El HuffPost' le harían a la Constitución

Además de salir a la calle en busca de respuestas, hace dos semanas lanzamos un cuestionario para conocer la opinión de los lectores de El HuffPost sobre si toca no toca realizar cambios en la Constitución española. A través de una serie de 12 preguntas, hemos inquirido distintas cuestiones, algunas viejas y de sobra conocidas como el modelo de Estado o el modelo territorial. O, en otras palabras, lo de si monarquía y república y lo de si centralismo o federalismo.

Pero también hemos preguntado por nuevos debates, como si hay que blindar derechos como el del aborto o el de a una sanidad y educación públicas. Además de otras cuestiones como los aforamientos de políticos ante la Justicia o ¿qué hacer con el Senado, una de las patas del poder legislativo que a menudo se tacha de inútil o de ineficaz como cámara de control territorial.