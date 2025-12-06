'Carta de ajuste': monarquía, vivienda, aborto, Iglesia... todo lo que los españoles tocarían de la Constitución
Dicen que la 'carta magna' es sagrada y esas historias de la Transición Democrática, pero esto es todo lo que los lectores de 'El HuffPost' querrían modificar.
A tiro de piedra suelen estar tanto el papel como la tijera, pero al final lo que cuenta es la voluntad de jugar. Este sábado 6 de diciembre, la madre de todos los 'papeles' en España cumple 47 primaveras. Efectivamente -y aunque lo sepas porque es puente-, la Constitución española (CE) se acerca cada vez más a las cinco décadas desde que el texto de mayor rango legal fuese aprobado en 1978.
Pero podría decirse que ya ha pasado un tiempo desde que la carta magna recibió el espaldarazo de los españoles y españolas en las urnas. Hasta el punto que menos de un tercio de la población actual en nuestro país pudo votarla. Y, siendo sinceros, aunque el 'sí' de hace casi cinco décadas se lo dio el 87,78% de los votantes... participó el equivalente al 67,11% de un censo de 26,6 millones de electores, de los que 15,7 millones de ellos votaron a favor y 1,4 millones en contra.
En otras palabras, el equivalente a los que se abstuvieron en 1978 conforman prácticamente el volumen de quien la voto y sigue vivo hoy en día. Y, desde entonces, apenas ha sufrido tres modificaciones, la más reciente de ellas la que permitió sacar el deleznable término de "disminuido" del artículo 49, el pasado año, para sustituirlo por el de "personas con discapacidad".
Con todo, la primera modificación se hizo en 1992 para adaptarla a la legislación comunitaria, concretamente al Tratado de Maastrich y permitir el sufragio pasivo de ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones municipales. La segunda quizás no la recuerdes porque, curiosamente, se realizó aunando las mayorías del PSOE y del Partido Popular en pleno verano de 2011.
Los dos grandes partidos no tuvieron problemas en ponerse de acuerdo en tiempo récord para modificar el artículo 135 e implantar lo que se denominó "principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera". Básicamente, que pagar la deuda -en ese caso de la crisis económica de 2008- tuviese prioridad sobre 'otros gastos' de los presupuestos generales.
¿Representa un duro e imperdonable ataque al acervo democrático nacional el mero hecho de preguntar si debemos cambiar la Constitución? Nos aferramos a las recientes declaraciones de una de las figuras que fue clave en todo lo que rodea a la Constitución y la Transición en las que admite que es necesario hacer cambios. "Por supuesto, es mejorable y sin duda requiere algunos ajustes, pero permite a los españoles convivir en cohesión y armonía". ¿Santiago Carrillo? No, esas palabras son un extracto de Reconciliación, las memorias del rey emérito Juan Carlos I.
Por esta serie de detalles, hemos salido a la calle para reinterpretar la clásica escena en la que Bruce Willis debe escoger arma en Pulp Fiction: ¿La dejamos como está o tijera, típex, motosierra, lanzallamas...? Esto es todo lo que nos han contado.
Del "puede que lo recoja, pero no está aplicándose" al "yo creo que daría toda la semana fiesta"
En el corazón de la capital española nos hemos encontrado respuestas de todo tipo y corte político cuando hemos preguntado acerca de qué modificaciones creen que habría que hacerle a la carta magna. Si bien la mayoría de cuestiones a las que espontáneamente apuntaban conforman los demandas más clásicas como la inoperatividad de las partes que recogen los derechos a empleo y vivienda digna, también han salido a relucir nuevos debates.
"Siento que todo aquello que no concuerde con la sociedad actual debería actualizarse", anota una joven, mientras otra mujer concuerda en que "hay que modernizarla". Y sí, eso pasa por el debate entre monarquía y república, que una estudiante resume de la siguiente forma: "Sí, debemos votarlo, porque al final [la Casa Real] son personas que están ahí porque nacieron en la familia en la que nacieron y son mantenidos de la población al final del día". No todos se posicionan así. "Mi opinión personal es que mantengo a la monarquía y estoy bastante de acuerdo con ella", defiende un ciudadano canario.
"Puede que lo recoja, pero no está aplicándose y no es realidad", lamentan en referencia al artículo 35 y al 47 sobre el empleo y la vivienda, indicando que "se podría hacer algo, pero sería muy difícil aplicarlo porque al final el mercado se mueve por la ley de la oferta y de la demanda". No es la única afirmación en ese sentido. "Hay que tocarlo, hay que entender que la vivienda es un derecho para todes", resume una chica a los pies de 'la ballena', el intercambiador de Sol que otrora acogió los gritos de protesta que reclamaban este tipo de cuestiones al calor del 15-M.
"Totalmente de acuerdo, hay que añadirlo", sostiene una joven, indicando que es necesario introducir la cuestión del blindaje del derecho al aborto, uno de esos nuevos debates sobre eventuales reformas constitucionales. No esconde que el actual sentir de parte de la sociedad guarda un serio temor ante el ascenso de formaciones ultras o conservadoras. Esta es la misma opinión de un hombre, en plena plaza de Callao, que esgrime tanto para la cuestión del aborto como del blindaje de la sanidad y educación públicas que "no estaría de más tenerlo en la Constitución, la verdad, porque son derechos básicos".
La cuestión de introducir en uno de los títulos menciones expresas a las características de la ley electoral -desarrollada y regulada actualmente en ley orgánica, la Loreg- también ha sido comentada. "Creo que hay comunidades o provincias que están sobrerrepresentadas electoralmente ahora mismo y tienen poder que no deberían de tener. Creo que una circunscripción única y aplicar la ley d'Hont solucionaría eso", expone un joven de un modelo similar al que se emplea en los comicios europeos -España entera actúa como una única circunscripción-.
Tampoco ha faltado quien propusiera, con mucho humor, una especie de contrapeso lo del derecho al empleo digno. Ha sido el caso de dos señoras de Logroño que han apostado por introducir un pasaje sobre festividades que, además de nuestra atención, también se ganó todo nuestro interés: "Yo creo que daría toda la semana fiesta. No un puente ni un fin de semana, toda la semana entera. ¡La gente joven está harta de trabajar, hay que disfrutar más de la vida!".
'Magnas opiniones': todos los cambios que los lectores de 'El HuffPost' le harían a la Constitución
Además de salir a la calle en busca de respuestas, hace dos semanas lanzamos un cuestionario para conocer la opinión de los lectores de El HuffPost sobre si toca no toca realizar cambios en la Constitución española. A través de una serie de 12 preguntas, hemos inquirido distintas cuestiones, algunas viejas y de sobra conocidas como el modelo de Estado o el modelo territorial. O, en otras palabras, lo de si monarquía y república y lo de si centralismo o federalismo.
Pero también hemos preguntado por nuevos debates, como si hay que blindar derechos como el del aborto o el de a una sanidad y educación públicas. Además de otras cuestiones como los aforamientos de políticos ante la Justicia o ¿qué hacer con el Senado, una de las patas del poder legislativo que a menudo se tacha de inútil o de ineficaz como cámara de control territorial.
- ¿Monarquía o República?: sin lugar a dudas, los lectores de El HuffPost creen que a la tercera va la buena. El 82,25% de los consultados verían bien hacer cambios en la jefatura del Estado. ¿El principal?, pues poder votar a la persona y que no lo determine el haber nacido en una determinada familia. El 17,75% defiende quedarse con la actual monarquía cargo de Felipe VI y Leonor como heredera.
- ¿Estado centralista o federal?: con la posibilidad de escoger tanto entre una república o una monarquía, pero federal o centralista, los consultados por este medio han optado mayoritariamente una tercera república que fuese todavía más federal y con mayor autonomía de sus territorios (44,04%). La segunda opción con más apoyos (21,08%) sería una república que mantuviese el actual Estado de las Autonomías, tal y como está. Un 17,88% prefiere una república, pero a la francesa, yendo a un modelo centralista. En la otra cara de la moneda, un 6,83% prefiere dejar la actual monarquía tal y como está, mientras que a un 5,67% le vale la monarquía, pero cree que hay que las comunidades deben tener mayor autonomía. La opción menos votada, con un 4,51%, es la que apuesta por mantener la monarquía, pero pasando página del 'café para todos' mediante un Estado centralista.
- ¿Reescribimos los artículos 35 y 47 sobre la vivienda y el empleo dignos?: todo un clásico del debate, del que un abrumador 86,89% de nuestros lectores defiende que hay que aclarar para que dejen de ser 'papel mojado'. El 13,11% restante cree que aunque se cambiase la redacción seguiría mandando el capital y no supondría cambio alguno.
- ¿Qué hacemos con lo de "la indisoluble nación española"?: vayan llamando a Waterloo, porque hemos preguntado por el artículo 2 que recoge la unidad de España e impide, entre otras cosas, cuestiones como que en Cataluña, Euskadi o Galicia se pregunte si quieren seguir siendo españoles. El 60,77% de los consultados creen que no pasaría nada porque los españoles decidiesen en urnas qué es España y si quieren marcharse de esta. El 39,23% sostiene que no puede dejarse abierta ninguna puerta a que un territorio se independice.
- ¿Y el Senado?: el grueso de nuestros usuarios apuesta firmemente por modificar el artículo 65 sobre la Cámara Alta. Pero con matices. El 44,96% de ellos cree que hay que hacer cambios para que la función de control y representación territorial tenga un mayor peso, frente al 1,8% que cree que está bien tal y como está. No obstante, la opción que se ha impuesto, con un 53,23%, es la de que aquellos que creen que puestos a hacer cambios... es mejor suprimirlo directamente.
- ¿Adiós a los aforamientos?: en cuanto a qué hacer con el artículo 71.2 que establece los aforamientos ante la Justicia -por ejemplo, que diputados y senadores solo puedan ser juzgados en instancias superiores-, la mayoría de los participantes en el cuestionario (92,89%) han recetado tijera. Por lo contrario, un 7,11% cree que es mejor mantener esta suerte de armadura legal (cabe destacar que los que eligieron la última opción se comprometieron a entregar el acta).
- ¿Blindaje del derecho al aborto al máximo rango legal?: de plena actualidad, y todavía en la memoria con el caso de EEUU cuyo Tribunal Supremo -con mayoría conservadora con Trump como arquitecto- le dio la vuelta al histórico Roe contra Wade. El 86,8% de los participantes quieren que se consagre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la carta magna. Por lo contrario, el 13,2% considera que es suficiente su regulación en una ley orgánica.
- ¿Borramos lo de que un hombre tiene más derecho a reinar que una mujer?: también hemos preguntado por el artículo 57.1 que recoge la prevalencia del varón sobre la mujer a la hora de acceder al trono y, por tanto, a la jefatura del Estado. El 70,12% de los participantes creen que en pleno siglo XXI no tiene sentido. Eso sí, el 29,88% restante cree que lo que no tiene sentido es ocupar un cargo de tal magnitud simplemente por la vía hereditaria.
- ¿Blindamos la sanidad y educación pública y su financiación?: otra cuestión de pleno debate, ante los procesos de privatización y recortes que han venido sufriendo dos derechos básicos de la ciudadanía española a lo largo del tiempo. Prácticamente sin fisuras, el 99,07% de nuestros lectores quieren que tanto el derecho como el dinero que necesita para que se pueda ejercer dicho derecho tenga la máxima protección legal. El 0,93% cree que no.
- ¿Más protección para las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego)?: Per descomptat. Noski. Por suposto. Una síntesis de lo que ha elegido mayoritariamente los participantes de nuestro quiz constitucional. El 67,6% cree que convendría ampliar desde cada Estatuto de Autonomía a la Constitución la protección de las lenguas cooficiales. El 32,4% cree que con el artículo 3 ya están bien protegidas.
- ¿Cooperación con las distintas religiones y sus iglesias?: aunque España es -teóricamente y con permiso del Concordato con la Santa Sede- un Estado aconfesional, el 86,14% de los usuarios de la encuesta creen que ya es hora de hacer cambios en el artículo 16.3 'como dios manda' y que habría que modificar dicho texto que alude a las relaciones de cooperación con las distintas religiones. El 13,86% considera que los distintos cultos en España cumplen una función social y esta no debe obstaculizarse.
- ¿Cómo que pena de muerte?, ¿en España?: efectivamente, aunque la pena capital fue abolida de nuestra legislación persiste un subterfugio para un caso muy concreto. Pero como últimamente la cosa va de rearme, de seguridad y todos esos eufemismos, hemos preguntado si cabe reforma en el artículo 15 que deja esa posibilidad en poderes militares en "tiempos de guerra". El 77,9% de los lectores que han participado creen que la pena de muerte es un error en todos los supuestos. El 22,1% cree que en un contexto bélico es una cuestión normal que se haga uso de esta figura.