La alcaldesa de Vic pide que se hable en catalán también "a quien por su aspecto físico no lo parezca"

“Hay que poner fin a la costumbre de hablar en castellano a cualquier persona que por su aspecto físico o por su nombre no parece catalana”. La alcaldesa de Vic (Barcelona) y diputada de JxCat, Anna Erra, ha provocado este miércoles la estupefacción de muchos de los presentes en el Pleno del Parlament cuando ha criticado “la costumbre” de hablar en castellano “a cualquier persona que por su aspecto físico o por su nombre no parezca catalana”.

Erra ha cuestionado también que los catalanes pasen al castellano cuando personas que vienen del extranjero no conocen el catalán, algo que a su juicio “perjudica nuestra lengua”, por lo que ha llamado a “concienciar a los catalanes autóctonos”.

“La lengua catalana es un importante valor de integración. ¿Qué nos pasa?”, se ha preguntado la alcaldesa de Vic, quien ha negado que cambiar al castellano sea “un acto de respeto”.

La primera edil ha defendido también que los catalanes no deben cambiar la lengua porque en caso contrario “evitan que quienes quieren aprenderlo no pueden hacerlo”,

Por su parte, el Gobierno catalán ha defendido este miércoles en el Parlamento su programa No cambiar de lengua, que anima a los catalanohablantes a seguir hablando catalán y no utilizar el castellano cuando se dirijan a “quien tenga rasgos” o “parezca” que es extranjero, o creen que no entiende la lengua catalana.

Varios diputados de la oposición se han echado las manos a la cabeza por las palabras de la alcaldesa independentista.