La ciencia española abre fronteras: Italia estrena su primer exoesqueleto portátil para niños

Si chiama Atlas 2030 ed è il primo esoscheletro per età pediatrica per la riabilitazione del cammino di bambini di tra i 4 e i 10 anni colpiti da paralisi cerebrale infantile. L'unico Atlas presente in Italia è all'Irccs San Raffaele di Roma. #ANSA https://t.co/jYHzqoJQ7H