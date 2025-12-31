Román, turista de Argentina sobre Huelva: "Merece mucho más reconocimiento. Me vendría a vivir, lo juro"

España está llena de ciudades y destinos que, lejos de los grandes circuitos turísticos, pasan desapercibidos para muchos viajeros, pese a atesorar un patrimonio, una historia y una forma de vivir que sorprenden a quien se acerca sin prejuicios. Rincones que no siempre ocupan portadas ni encabezan rankings, pero que esconden secretos capaces de desmontar tópicos y cambiar por completo la mirada del visitante.

Eso es precisamente lo que le ocurrió a un turista argentino en su paso por Huelva. Román Socias, más conocido en redes como Romancito, ha reavivado el debate sobre el potencial turístico de la capital onubense y ha obligado a muchos a mirar la ciudad con otros ojos. En su viaje por las provincias españolas, Román llegó a Huelva con la idea que le habían transmitido algunos de sus seguidores, “que allí no había nada para ver”. Su respuesta fue tajante.

A lo largo de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, el viajero recorre emblemáticos puntos de la capital y va desmontando, uno a uno, los tópicos: “¡Qué gran error!”, exclama mientras admira rincones y monumentos. Román destaca el carácter sorprendente de Huelva y enumera varios enclaves que, a su juicio, justifican una visita. "Huelva es una ciudad preciosa y tiene muchísimas cosas para ver", asegura.

Algunos de sus atractivos

Entro los lugares más emblemáticos que recorre menciona el muelle de la Compañía Riotinto, una estructura industrial del siglo XIX reconvertida en paseo y mirador que se ha consolidado como una imagen representativa de la ciudad. También pone el foco en el paseo de la ría del río Odiel, desde donde se aprecia el Monumento a Colón, una escultura de alrededor de 37 metros, y en el conjunto histórico del centro: la Catedral de Nuestra Señora de la Merced, el Gran Teatro y edificios como la Casa Colón o el Palacio de Mora Claros.

Además, Román elogia los espacios verdes de la ciudad, en especial el Parque Moret, “el pulmón” urbano de Huelva, con más de 70 hectáreas que lo convierten en uno de los parques urbanos más extensos de Andalucía. También menciona el barrio Reina Victoria, con su legado británico, y el Museo de Huelva entre otros hitos que, según él, resultan inesperadamente atractivos para quien llega sin demasiadas expectativas.

En otro vídeo publicado, Román se sincera sobre lo que más le ha sorprendido: “la calma” de la ciudad. No pretende decir que Huelva sea un lugar muerto, aclara, sino que valora que la vida urbana transcurra a otro ritmo. “Huelva merece mucho más reconocimiento. Me vendría a vivir aquí, se los juro”, concluye. Una reflexión que vuelve a situar a la capital onubense en el mapa y aporta un discurso positivo en torno a su patrimonio natural, histórico y urbano.