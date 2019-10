La sentencia del procés ha provocado un tsunami de opiniones de todo tipo. Personajes como Silvia Abril, Santi Millán, Xavi y Risto Mejide, entre otros, se han pronunciado sobre la decisión del Tribunal Supremo.

En medio de todas estas opiniones se ha colado un discurso viral de la youtuber y cómica Inés Hernández, cuyo mensaje sobre la sentencia tiene más de 340.000 reproducciones en una mañana.

Hernández ha hablado de la decisión judicial “como ciudadana” y aunque es jurista, ha afirmado que desconoce “en profundidad la materia de la sedición, rebelión, e incluso otros campos constitucionales”.

En primer lugar, Hernández ha abogado por la separación de poderes y por la independencia del poder judicial. También ha afirmado que “si cualquier colectivo, región o autonomía tiene una inquietud o un descontento hay que escucharlo”.

La cómica ha considerado “injusto” que se esté “intentando politizar una masa de ideas de España versus Cataluña cuando desconocemos en profundidad la materia y la raíz del problema”.

“No se puede ser tan paleto y generalizar una autonomía completa para generar un discurso de odio y de paletismo de ‘putos catalanes’ porque hay gente de calidad y de no calidad en todos los sitios de este país y de este puto mundo”, ha añadido.

Para finalizar, Hernández ha asegurado que “si se judicializa la política que sea para todo el mundo” porque hay “gente en la calle que chupa de nuestros impuestos de forma directa se ha dedicado flagrantemente a violar los artículos del 14 al 31 de la Constitución española que son los derechos fundamentales de todos nosotros”.

Y sentencia: “Si como Gobierno quieres tomar una medida que sea simplemente la inhabilitación porque no se está procediendo con las reglas del juego me parece fenomenal pero de ahí a una pena de cárcel me parece absolutamente desproporcionado”.