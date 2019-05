El chef Alberto Chicote regresa este miércoles a la televisión con una nueva temporada de su programa Te lo vas a comer, de La Sexta.

El espacio tiene como objetivo denunciar las malas conductas en comedores colectivos y el primer episodio de esta nueva etapa analizará qué tipo de alimentación reciben los niños en los colegios de educación especial.

Para promocionar el programa, Chicote acudió este martes a El Hormiguero, de Antena 3, donde admitió que en ocasiones ha sido muy difícil asimilar lo que estaba viendo hasta el punto de que ha estado “dos meses llorando”.

“Nadie llama a Chicote como punto número uno. Es: ’yo me he quejado al colegio, yo me he quejado a la dirección, me he quejado a las empresas, me he quejado a la Xunta, me he quejado a todo Cristo Pichichi...”, explicó el cocinero a Pablo Motos.

“El silencio parece ser que es como una política habitual y ya cuando se hartan dicen: ’Venga, va, vamos a llamar a Chicote a ver si nos echa una mano. Y cuando llegas allí, Pablo, se te cae el alma a los pies. Que me he pasado llorando dos meses”, continuó.

En ese mismo sentido, el cocinero ha asegurado en una entrevista al diario 20 Minutos: “Nos encontramos gente que no es que sienta descontento, es que siente desesperación, porque se les ignora en cosas que son obvias y hay veces que no sabes si echarte a llorar o liarte a garrotazos”.