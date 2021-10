La famosa limpiadora que le quitó el protagonismo a Ferreras vuelve a ser noticia

Muchos recordarán a Amelia Jiménez, la limpiadora de Al Rojo Vivo que se convirtió en todo un fenómeno viral tras colarse en directo en uno de los planos de Antonio García Ferreras. El presentador estaba informando en directo cuando la limpiadora apareció fregando el suelo justo a sus espaldas.

“No se ha colado, forma parte del equipo. Es la responsable de que todo esté en orden”, explicó el periodista después de que las redes se hicieran eco de la intervención de Amelia en el programa. Esta no fue la única vez que Ferreras mencionó a la limpiadora en alguna de sus intervenciones.

Al día siguiente, conectaron con Ana Pastor para informar sobre el Congreso del PP cuando le preguntó: “¿Cómo está el ambiente? Vemos ese Congreso del Partido Popular y vemos detrás de ti pasando gente permanentemente. Solo falta Amelia Jiménez, nuestra responsable operativa del plató Al Rojo Vivo”, comentó Ferreras como guiño a la aparición de Amelia el día anterior.

Tres años después de este momento, Amelia se jubila y el equipo de laSexta ha querido rendirle un pequeño homenaje con una entrevista en su página web. La limpiadora ha trabajado durante décadas en el edificio de Atresmedia y ha estado presente en momentos como “en la presentación del Juego de la Oca, cuando el Inocente, Inocente o en el debate de Felipe González y José María Aznar”.

“Lo pasé mal porque interrumpí un programa. Qué vergüenza, me puse mala ese día”, recordó Amelia durante la entrevista. “Ese día no me tocaba a mí el plató de Al Rojo Vivo, pero llamaron, yo llevaba el móvil encima y para no perder el tiempo, lo hice yo. Me adelanto a los trabajos y alguna vez peco de adelantarme”, explicó.