La indignación selectiva

Urbanandsport / NurPhoto via Getty Images Una mujer sostiene una pancarta que dice "ninguna mujer es ilegal" en una manifestación del 8M en Barcelona.

Desde nuestras realidades plurales y diversas como mujeres racializadas que habitamos este territorio, queremos que se defiendan nuestras vidas, no solamente cuando estamos pintadas en un mural feminista.

Veíamos hace un poco más de un mes que el Ayuntamiento de Madrid anunció que remplazaría la imagen del mural feminista ubicado en el polideportivo municipal del barrio de la Concepción, mural donde aparece la imagen de 15 mujeres que representan la diversidad e igualdad. Entre estas mujeres se ven rostros negros, latinoamericanos e indígenas protagonistas de la lucha feminista, antirracista, anticolonial y por los derechos y libertades de las mujeres en sus territorios como Rosa Parks, Nina Simone, Angela Davis, Frida Kahlo, Rigoberta Menchú y la Comandanta Ramona.

La indignación que despertó esta noticia fue tal, que la ciudadanía se organizó para defender este símbolo feminista logrando mantener la imagen de este muro, que actualmente viste el edificio del Ministerio de igualdad como preludio del Día Internacional de la Mujer.

Como bien sabemos, la articulación comunitaria y la movilización es necesaria en la lucha. De cara al 8M, el viernes 5 de marzo las vecinas de la Asamblea 8M Distrito La Latina, convocaron a una manifestación desde la plaza de Lucero para llegar hasta el frente del centro de internamiento de extranjeros de Aluche. Una de esas cárceles a las que son llevadas las personas migrantes en situación administrativa irregular por una falta administrativa y que han sido denunciada por violar sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas migrantes.

En esa manifestación, a pesar de ser una de las tres manifestaciones que no fueron prohibidas por la Delegación de Gobierno en torno al 8M, no llegábamos ni a 100 personas. ¿Por qué las demandas de las feministas antirracistas, de las mujeres migrantes, de las mujeres racializadas, negras, gitanas, moras, indígenas no son abrazadas con el mismo ímpetu?

Visibilizar nuestras condiciones como mujeres racializadas, genera picor en las pieles finas porque cuestionamos el privilegio blanco que es funcional a este sistema para continuar con su objetivo. Cuando cuestionamos privilegios y visibilizamos nuestras demandas no buscamos dividir, sino evidenciar que los mecanismos de lucha feminista deben ser amplios y diversos porque nuestras realidades son diversas. Como dice Audre Lorde, “no son nuestras diferencias lo que nos divide sino la incapacidad de aceptar esas diferencias”.

Entender esto es imprescindible para que la etiqueta de feminista no nos quede grande, en nuestra búsqueda por la rebeldía y emancipación de la mujer, tenemos que alargar la mirada e ir más allá de la violencia de género, debemos romper con el estado racista, patriarcal y colonial.