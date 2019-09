La última decisión de Meghan Markle para proteger a su hijo te dejará sin palabras

Max Mumby/Indigo via Getty Images Meghan Markle y su hijo Archie el 10 de julio de 2019.

Últimamente Meghan Markle no se está llevando demasiados aplausos. Dejando las polémicas vacaciones de verano a un lado, las decisiones de la duquesa de Sussex sobre el pequeño Archie Harrison no dejan de ponerla en el punto de mira. Que si su forma de llevarlo en brazos, que si la dieta vegana... Todo son críticas y la última tiene que ver con el abuelo del pequeño, Thomas Markle, que este sábado denunciaba en el Daily Mail que lo tienen vetado. ″¿Por qué no puedo conocer al pequeño?”, se queja en la primera entrevista concedida tras el nacimiento del bebé. “Me encantaría que me enviaran una foto de Archie para poder ponerla en un marco. ¿No es lo que querría cualquier abuelo? Me encantaría saber si tiene la famosa nariz Markle”, añade el padre de la duquesa, quien ante la ausencia de foto decora su casa de Rosarito (Baja California, México) con un recorte de un periódico y dos tazas conmemorativas, una de la boda real y otra del nacimiento real.

Thomas Markle asks: Why can't I meet Archie? https://t.co/KTQtY22ibJ — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 1, 2019

“A veces creo que la gente piensa que no quiero a mi hija. La quiero, la quiero muchísimo”, explica en esta entrevista, que sigue coleando días después. “Estoy decepcionado por no haber podido conocer a Archie. Esperaba que ser madre suavizara a Meghan”. El domingo, una fuente cercana a la pareja real, explicó en el sensacionalista The Sun el porqué de la medida: “Es una situación terriblemente triste pero Meghan ha tomado la difícil decisión porque no tiene relación con su padre”. “Obviamente es desgarrador para ella, pero tiene que protegerse a sí misma, a su esposo y a su hijo”, añadió la misma fuente, que puntualiza: Thomas Markle no conoce a Archie Harrison ni tampoco al príncipe Harry.. La grieta de los Markle La ruptura entre Meghan y Thomas Markle se remonta a antes de la boda con el príncipe Harry, en mayo de 2018. En las semanas previas el padre había pactado un montaje con un paparazzi para que se publicaran unas fotos de cómo se preparaba para la boda. “Me contactó una agencia de fotografía que dijo que sería una forma de mejorar mi imagen porque la prensa me hacía ver como un hombre sin hogar. Fue un gran error. Quise disculparme públicamente con la Familia Real, pero Meghan y Harry me pidieron que no lo hiciera”, cuenta en el Daily Mail.