La vuelta de Juan Carlos I agita la política y reabre el debate de la monarquía

“Es una decisión personal del rey emérito”, ha remarcado la portavoz del Gobierno, que se ha remitido a lo que pueda informar la Casa del Rey sobre esa visita que, ha insistido, no compete al Ejecutivo, aunque sí ha expresado su respeto.

Los socios se indignan

Hoy que el emérito se ríe de los españoles tras quedar sus delitos impunes, pensamos que, aunque no haya reproche penal (debido a una concepción muy deficitaria de la democracia por parte del poder judicial), sí hay reproche social y la república está cada vez más cerca. pic.twitter.com/uHChvf8gkb

Más indignado se ha mostrado desde el Congreso el diputado de Compromís, Joan Baldoví , que ha señalado que tiene “más cara que espalda”. “La monarquía en los últimos años ha perdido el poco brillo que le quedaba. Me parece que el rey emérito, lo diré con una expresión muy coloquial, tiene más cara de espalda, tiene una desfachatez encima, después de todo lo que ha pasado, que encima esté preocupado porque está desentrenado para regatear”, se ha quejado Baldoví en una rueda de prensa en el Congreso.

En ERC, su diputado Gabriel Rufián ha denunciado la igualdad ante la ley comparando el caso del emérito con el de Marta Rovira. “Puede volver a España para ver una regata tras 40 años de mordidas y corruptelas pero Marta Rovira no puede volver a Catalunya para ver a su familia tras un referéndum porque todos somos iguales frente a la Ley y porque España es una democracia plena”, ha publicado en Twitter.

El PP, Cs y Vox muestran su respeto

“Que yo sepa no tiene ninguna causa pendiente, es ciudadano español, mantiene su pasaporte como ciudadano europeo y, por tanto, español, y me parece que ahora volver a erosionar la Jefatura del Estado, aunque sea a través del rey emérito, es algo que los españoles no merecemos y mucho menos que se incentive desde el Gobierno”, ha destacado.