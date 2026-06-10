Zapatero rompe su 'silencio' para reclamar la aclaración de cómo EEUU accedió a los whatsapps claves en su imputación

El equipo de defensa legal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido "esclarecer las circunstancias" en las que EEUU pudo acceder a los mensajes del accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes. Estos whatsapps han resultados claves para que la Justicia española haya imputado al jefe del Gobierno entre 2004 y 2011 y antiguo secretario general del PSOE.

Pese a descartar cualquier aparición pública o mediática desde su imputación hasta su declaración los días 17 y 18 de junio ante el juez José Luis Calama, instructor del 'caso Plus Ultra, Zapatero ha 'roto su silencio' en forma de movimiento de sus abogados.

Ha sido su letrado, Víctor Moreno Catena, quien plantea en un escrito sus "dudas razonables" sobre la autenticidad de las comunicaciones, así como sobre el proceso de obtención, volcado, custodia o acceso a las mismas. Igualmente, muestra su recelo sobre el intercambio de esa información entre los órganos policiales, "sin intervención judicial conocida", como recoge EFE.

Por todo ello, el abogado de Zapatero ha solicitado al juez Calama que amplíe la solicitud de cooperación jurídica internacional a las autoridades estadounidenses cursada esta semana para que autorizasen el uso de esas comunicaciones como "medio de prueba en el proceso penal español" y no solo como medio de investigación en fase de instrucción.

El juez, que se adelantaba así ante posibles peticiones de nulidades de las defensas, dio este paso para garantizar la "eficacia" de estas comunicaciones en un eventual juicio. Al respecto, la defensa del expresidente muestra sus "legítimas dudas y graves dificultades sobre las condiciones para el ejercicio del derecho de defensa", cuando "no se ha proporcionado prácticamente información" sobre la actuación policial que derivó en la obtención de las comunicaciones del empresario venezolano.

Sus mensajes de Whatsapp fueron aportados por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) a la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado mes de marzo, cinco años después de que esta agencia gubernamental estadounidense los obtuviese, en 2021, en una intervención "inicialmente orientada a contrabando".

El auto del juez aludía a que la HSI consideró que este material podía "tener relevancia" para la investigación española sobre el caso Plus Ultra, si bien la defensa subraya que no tiene "documentación e información al respecto que pueda contrastar". Por ello, reclama que el juez solicite a EEUU la "concreta resolución judicial" o la autorización administrativa que "amparó" la incautación, clonado, extracción y análisis del móvil de Rodolfo Reyes, y en qué procedimiento abierto contra él se encuadró. Igualmente, reclaman los informes y actas de la agencia HSI, perteneciente al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, sobre la extracción telefónica y la autoridad que haya practicado la intervención.