La reconstrucción de los mensajes de Mazón el día de la Dana: de "inundar de datos a los medios" al silencio en las horas críticas

Carlos Mazón, en la comisión de la DANA en el Congreso el 17 de noviembre de 2025.

Hay frases que, cuando se pronuncian en mitad de una emergencia que acabó convirtiéndose en una de las mayores tragedias de nuestro país y especialmente de la Comunidad Valenciana, adquieren un peso difícil de esquivar. Especialmente para el exdirigente al frente de toda esa gestión, Carlos Mazón.

Eran las 08:17 de la mañana del 29 de octubre de 2024. La dana avanzaba y la amenaza del temporal ya estaba sobre la mesa cuando el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, escribía en el grupo de WhatsApp que compartía con sus consejeros: "Vamos a inundar de datos a los medios hoy. Desprende sensación de estar alerta que te cagas".

La conversación comienza temprano. Mazón pide información para las comparecencias previstas e incluso plantea quién debería salir ante los medios de comunicación para la evolución del temporal. Su preocupación parece girar siempre alrededor de la misma idea: dar la imagen de que todo esta bajo control, al menos aparentemente.

"Informar con detalle da imagen de control", señaló minutos antes. "Centrémonos hoy en eso". Después llegó la famosa cita de inundar de datos a los medios con el objetivo de proyectar la imagen de que estaban alerta. "A la gente le calma. Que es lo importante", añadió.

Y es cierto que la comunicación institucional es importante durante una emergencia. Informar a tiempo, como hemos visto en este caso, puede salvar vidas y ayudar a que los ciudadanos puedan tomar decisiones. El problema viene cuando la gestión parece tener como objetivo aparentar tener cierto control.

"Por ahora todo controlado"

Mientras Mazón insiste en la estrategia comunicativa, la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, responde: "Por ahora todo controlado". Sin embargo, los datos que empiezan a compartirse a lo largo de la mañana muestran una situación diferente.

Se decreta el nivel 1 en la Ribera Alta. Decenas de municipios suspenden las clases. Se comparten informes técnicos, documentos sobre la evolución de la dana y avisos de carreteras afectadas. Poco antes del mediodía ya se habla de inundaciones en una residencia de mayores en Carlet, aunque se asegura que la situación está bajo control.

A las 13:08, Pradas envía una lista de municipios afectados por la alerta hidrológica del barranco del Poyo y del río Magro. Entre ellos aparecen Paiporta, Catarroja, Picanya, Aldaia, Alfafar, Massanassa o Torrent. Un minuto después llega otro mensaje: "Acabamos de decretar alerta hidrológica en Río Magro y barranco Pollo, en coordinación con la CHJ".

El silencio durante las horas decisivas



Después de aquella intensa actividad matinal, el rastro de Mazón prácticamente desaparece del grupo. No hay mensajes suyos sobre las alertas hidrológicas. Tampoco sobre las incidencias ferroviarias, las personas atrapadas o los problemas crecientes que empiezan a aflorar en distintos puntos de la provincia. Además, en el chat no figura ninguna conversación sobre el envío del sistema de alerta masiva ES-Alert a la población, que finalmente se remitió a las 20:11 horas.

"Tengo inundadas residencias de mayores"

A partir de las ocho de la tarde comienzan los avisos sobre incidencias en el grupo de WhatsApp, donde se empieza a notar la dimensión de lo ocurrido realmente. "ITV de ribarroja. Personal dentro. Sin luz. Esperando servicios de emergencia para evacuación", informa la consellera Nuria Montes. Ruth Merino añade que también hay trabajadores atrapados en instalaciones de la Generalitat.

A las 20:33, Susana Camarero avisa de inundaciones en residencias de mayores, con la imposibilidad de que puedan llegar los bomberos: "Yo tengo inundadas residencias de mayores sin q puedan llegar los bomberos". Pocos minutos después se comunica que el puesto de mando de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana se ha visto afectado, que decenas de personas permanecen aisladas y que hospitales como los de Alzira y Requena están incomunicados.

"Hospital de alzira y Requena aislados", escribe el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. "Múltiples centros de salud inundados". El desastre ya no es una previsión meteorológica. Está ocurriendo.

El contenido del chat forma parte de la investigación

Los mensajes fueron entregados por la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, durante su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana. Inicialmente mostró reticencias a aportarlos por la posible presencia de datos que afectaran a terceros. Tras consultar la cuestión, finalmente accedió a entregarlos voluntariamente.

El contenido del chat pasa ahora a formar parte de una investigación que intenta reconstruir qué decisiones se tomaron, cuándo se adoptaron y cuáles fueron las prioridades del Gobierno valenciano durante aquella jornada en la que murieron 237 víctimas.