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Arranca la negociación entre Juanma Moreno y Vox: "En algo tenemos que ceder"
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Arranca la negociación entre Juanma Moreno y Vox: "En algo tenemos que ceder"

El PP andaluz estudia cómo integrar la "prioridad nacional" en su proyecto, pero peleará para que no haya miembros de Vox en el nuevo gobierno autonómico.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno Bonilla
El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno BonillaSOPA Images

Fin de la tregua política. El papa León XIV aún seguirá unos días más en España. Después de pasar por Madrid y Barcelona, este jueves aterrizará en Canarias. Allí, el mensaje migratorio que proclame será especialmente relevante e irá en la sintonía del que ya pronunció el pasado lunes en su histórica intervención ante el parlamento español, por la que recibió un largo aplauso de siete minutos. 

Sin embargo, la clase política ya está a lo suyo. Lo atestigua la sesión de control al Gobierno en el Congreso celebrada este miércoles. El PP pide elecciones por la corrupción que rodea el Gobierno y Sánchez contesta que tendrán que esperar a 2027. Aunque explicaciones del presidente sobre esos casos de corrupción, pocas. Por ejemplo, sigue sin dar la cara la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por su presunta implicación en el caso Leire Díez. Si no hay más retrasos, comparecerá a petición del PP en el Senado el próximo martes 16.

Y la clase política también está a lo suyo en las comunidades autónomas. Mañueco ya es de nuevo presidente de Castilla y León tras asumir la denominada "prioridad nacional" de Vox. Por otro lado, también ha empezado la negociación para formar gobierno en Andalucía. A Juanma Moreno le ha costado dar el paso, puesto que ha pasado casi un mes desde los comicios. El pasado martes, sin embargo, se iniciaron esos contactos con una reunión en el parlamento. 

El PP se prepara para una dura negociación. Vox pide proporcionalidad en el pacto y Moreno se pregunta qué es esa proporcionalidad. Pero parten de una premisa: "En algo tendremos que ceder". 

Sobre lo programático, el equipo de Moreno admite que el asunto de la prioridad nacional está sobre la mesa y se estudia la fórmula de cómo integrarla en su proyecto de gobierno. Lo que no quiere Moreno, bajo ningún concepto, es que haya consejeros de Vox en su nuevo Ejecutivo. Las aspiraciones del presidente en funciones pasan por que los de Santiago Abascal se conformen con nombramientos de cuadros intermedios.

Pablo Montesinos
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Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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