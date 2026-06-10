Arranca la negociación entre Juanma Moreno y Vox: "En algo tenemos que ceder"

Fin de la tregua política. El papa León XIV aún seguirá unos días más en España. Después de pasar por Madrid y Barcelona, este jueves aterrizará en Canarias. Allí, el mensaje migratorio que proclame será especialmente relevante e irá en la sintonía del que ya pronunció el pasado lunes en su histórica intervención ante el parlamento español, por la que recibió un largo aplauso de siete minutos.

Sin embargo, la clase política ya está a lo suyo. Lo atestigua la sesión de control al Gobierno en el Congreso celebrada este miércoles. El PP pide elecciones por la corrupción que rodea el Gobierno y Sánchez contesta que tendrán que esperar a 2027. Aunque explicaciones del presidente sobre esos casos de corrupción, pocas. Por ejemplo, sigue sin dar la cara la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por su presunta implicación en el caso Leire Díez. Si no hay más retrasos, comparecerá a petición del PP en el Senado el próximo martes 16.

Y la clase política también está a lo suyo en las comunidades autónomas. Mañueco ya es de nuevo presidente de Castilla y León tras asumir la denominada "prioridad nacional" de Vox. Por otro lado, también ha empezado la negociación para formar gobierno en Andalucía. A Juanma Moreno le ha costado dar el paso, puesto que ha pasado casi un mes desde los comicios. El pasado martes, sin embargo, se iniciaron esos contactos con una reunión en el parlamento.

El PP se prepara para una dura negociación. Vox pide proporcionalidad en el pacto y Moreno se pregunta qué es esa proporcionalidad. Pero parten de una premisa: "En algo tendremos que ceder".

Sobre lo programático, el equipo de Moreno admite que el asunto de la prioridad nacional está sobre la mesa y se estudia la fórmula de cómo integrarla en su proyecto de gobierno. Lo que no quiere Moreno, bajo ningún concepto, es que haya consejeros de Vox en su nuevo Ejecutivo. Las aspiraciones del presidente en funciones pasan por que los de Santiago Abascal se conformen con nombramientos de cuadros intermedios.