No es casualidad: el turismo, el precio de la vivienda y los flujos migratorios explican por qué Baleares y Canarias lideran la soltería en España

Baleares y Canarias encabezan una estadística tan llamativa como poco conocida: son las dos comunidades autónomas con mayor porcentaje de personas solteras de España.

Lejos de tratarse de una simple curiosidad demográfica, los expertos apuntan a factores muy concretos detrás de este fenómeno, desde la intensidad de los flujos migratorios hasta el peso de la industria turística y el elevado coste de la vivienda.

Según un análisis de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias registra un 41% de población soltera, mientras que Baleares alcanza el 38%, las cifras más altas del país.

Dentro del archipiélago balear, además, aparecen diferencias notables entre municipios. El caso más llamativo es el de Deià, que concentra un 41,3% de personas solteras y se sitúa como el municipio mallorquín con la tasa más elevada.

Temporalidad y migración, dos factores clave

Para el catedrático de Geografía Humana Pere Salvà, citado por el diario mallorquín Última Hora, la explicación actual tiene mucho que ver con la inmigración asociada al mercado laboral de las islas. "El volumen de solteros se concentra en los municipios donde hay un elevado número de migrantes", explica el experto. Se trata, en muchos casos, de trabajadores que llegan solos desde África, América Latina u otros territorios para incorporarse a sectores como la hostelería, la construcción o los servicios vinculados al turismo.

El fenómeno es especialmente visible en destinos turísticos como Ibiza, Formentera, Calvià, Alcúdia o Palma, donde la movilidad laboral y la temporalidad dificultan la creación de hogares estables.

El precio de la vivienda en contra de la estabilidad

Otro de los factores absolutamente claves que los expertos señalan como "elemento decisivo" para entender esta situación y estas cifras es el problema del acceso a la vivienda en estas regiones.

En estos territorios donde tanto los alquileres como el precio de compra de los inmuebles se encuentran entre los más altos de España, formar una familia, tener privacidad o establecerse de manera permanente resulta cada vez más complicado para amplias capas de la población. Esto favorece modelos de convivencia compartida, especialmente entre trabajadores jóvenes que se desplazan a las islas atraídos por las oportunidades laborales del sector turístico.

El misterio sin resolver de Deià

Aunque las tendencias generales parecen claras, hay casos que siguen despertando interrogantes. El más llamativo es el de Deià, un pequeño municipio de la Serra de Tramuntana que lidera el ranking de soltería en Mallorca.

Ni siquiera Salvà encuentra una explicación definitiva para este dato. El municipio también presenta una de las tasas de divorcio más elevadas de la isla, una combinación que lo convierte en una auténtica anomalía demográfica.

Lo que sí parece evidente es que el mapa de la soltería en Baleares no responde al azar. Detrás de estos datos se encuentran dinámicas económicas y sociales muy concretas: turismo, migraciones, inestabilidad, problemas de acceso a la vivienda y cambios en los modelos de vida que están transformando el archipiélago.