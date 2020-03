Lo que hay que saber antes de comprar un gel desinfectante contra el coronavirus

Las mascarillas —aunque no son necesarias para la población general— están agotadas en las farmacias y otros establecimientos. Los geles desinfectantes de manos han seguido sus pasos. Las ventas de este tipo de productos también han aumentado un 700% en febrero, según datos de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) .

La recomendación principal de la OMS para evitar el contagio del Covid-2019 es lavarse con frecuencia las manos con jabón y agua o con geles desinfectantes, pero estas dos formas de limpiarse no tienen la misma finalidad ni son igual de eficaces.

¿Mejor que lavarse las manos con agua y jabón?

Sin embargo, el uso de un gel desinfectante o hidroalcohólico se recomienda para momentos de desinfección y no de suciedad en las manos. Es decir, cuando no tenga suciedad aparente o no se disponga de agua para lavárselas de forma convencional.