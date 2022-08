Los mayores denuncian las "migajas" de los bancos para evitar su exclusión digital

DjelicS via Getty Images

Casi seis meses después, la situación ha mejorado, pero no lo suficiente. Es más, ahora la problemática vuelve a preocupar a las asociaciones y plataformas de apoyo a los mayores porque ven que con el impuesto extraordinario a la banca aprobado por el Gobierno los esfuerzos pueden quedar ‘aparcados’.

“El temor que tengo es que como han promulgado una ley para aumentarles los impuestos e impiden que se los carguen al público en general no se atrevan a profundizar más en la herida y no quieran forzarles más en este tema”, expresa Carlos San Juan, impulsor del movimiento “Soy mayor, no idiota” a El HuffPost.