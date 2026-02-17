Tiene 27 años y gana 2,6 millones vendiendo casas, pero se queja de la "mala fama": "Es un trabajo de mucho riesgo"

Rebecca Cuderman sabe perfectamente lo que es tener un negocio exitoso. De acuerdo al diario Realestate.com.au, esta joven australiana de 27 años facturó 4,4 millones de dólares australianos —lo equivalente a 2,6 millones de euros— en comisiones gracias a la venta de 211 inmuebles durante el último ejercicio fiscal.

Su esfuerzo le ha costado. Con 20 empleados a sus mandos, sus días de descanso se reducen a uno: trabaja seis días a la semana desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la noche.

Vende pisos de gama media, que en Australia se sitúan en cerca de un millón de euros, y asegura que se está ganando una mala fama en el sector por las cifras alcanzadas, algo que no logra entender visto, de acuerdo a sus declaraciones en el medio, el alto grado de trabajo preliminar con los propietarios. "Nos estamos ganando una mala reputación, y además hay mucho riesgo, por eso mucha gente no permanece mucho tiempo en el sector", asegura.

Metas altas

Pese a las cotas logradas, la que es actualmente directora de la oficina de NGU, en Logan, piensa invertir parte del dinero generado en reforzar la oficina. Las metas están puestas en el crecimiento conjunto, el cual hace mirar hacia los 3,5 millones de euros en comisiones.

La cifra, que asciende a los 6 millones de dólares australianos, se espera alcanzar en los próximos meses.

Agente inmobiliario en España

El 71% de los españoles pide ayuda a un profesional inmobiliario para vender o alquilar una vivienda. Son cifras que se desprenden de un estudio realizado por Fotocasa, que da cuenta de que este sector en España es una buena salida laboral.

En cuanto al sueldo, varía mucho en función de las comisiones y de la zona geográfica en la que se trabaja. El salario promedio se sitúa entre los 26.400 euros y los 33.793 euros brutos anuales, de acuerdo a los datos de la plataforma Jobted. No obstante, los principiantes pueden recibir nóminas de alrededor de los 18.000 euros, mientras que los experimentados o séniores pueden llegar a superar los 60.000 euros anuales.