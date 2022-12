Los médicos SAR mantienen la lucha en Madrid: “Nos hicieron una envolvente”

Médicos de atención primaria en huelga en la Comunidad de Madrid, el 30 de noviembre en una concentración en la capital. Gabriel Luengas/Europa Press via Getty Images

El 22 de septiembre saltó la noticia sobre el nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias en Madrid; el 25 de octubre empezó la huelga de sanitarios de los antiguos SAR –Servicios de Atención Rural– y SUAP –Urgencias de Atención Primaria–; el 27 de octubre entró en vigor el nuevo plan del Gobierno de la Comunidad de Madrid y no hizo falta que pasaran tres días para que el desastre se manifestara. La huelga fue desconvocada por un preacuerdo in extremis entre la Administración y las organizaciones sindicales, pero los médicos no estuvieron de acuerdo, y retomaron los paros.

El 17 de noviembre, finalmente, el sindicato médico AMYTS ponía fin a la huelga médica en los nuevos puntos de atención continuada (PAC), tras alcanzar con la Consejería un acuerdo con el que, según creían, el Gobierno se comprometía a dotar de personal médico todos y cada uno de los centros de urgencias extrahospitalarias que abriera. El alivio duró apenas unas horas: hoy son 29 de 80 los ‘dispositivos 24 horas’ que no cuentan con médico. Y los profesionales están devastados.

Desde que se implantó el nuevo modelo, los sanitarios de los nuevos PAC van por la cuarta planilla laboral que fija sus turnos y hasta sus destinos. “No sabemos con qué criterio lo hacen”, reconoce María Isabel de Barrio Tejada, médica en el antiguo SAR de Navas del Rey. “Estamos revisando ahora la última planilla, porque a algunas personas nos han cascado muchísimas horas de guardia y a otros muchas menos”, dice. Planificar las navidades con tiempo no es una opción, en este caso.

Por no saber, los médicos ni siquiera saben si van a poder mantener el puesto en el que algunos llevan más de una década. Muchos interinos han sido trasladados a otros centros de un día para otro, y a estas alturas tampoco los fijos las tienen todas consigo. De Barrio tenía su plaza fija en un SAR, pero como “desde el 27 de octubre desaparecen los SAR y formamos parte de los PAC, en esos dispositivos no hay nadie que tenga un puesto fijo”. “Tenemos una oposición ganada, pero estamos en tierra de nadie”, lamenta.

En su centro han podido mantener los cinco médicos con los que contaban, pero en cambio se han quedado con cuatro equipos de enfermería. “No entendemos bien por qué, aunque nos lo imaginamos: se llevan a los enfermeros para rellenar estos nuevos centros de enfermería, que es lo que les interesa ahora”, replica.

“Nos estamos encontrando con sorpresas”

Ángel Bayo, médico en el SAR de Arganda del Rey y delegado sindical de AMYTS, estuvo en las negociaciones con la Consejería de Sanidad para la desconvocatoria de huelga, y a día de hoy piensa que o bien la Administración pecó de ‘listilla’ en la negociación, o bien el sindicato fue demasiado ingenuo, o ambas cosas a la vez.

“Hubo una serie de acuerdos que al final quedaron extremadamente resumidos en una página y media donde se hacía una síntesis muy tácita de la situación”, explica Bayo, que tras esto afirma: “Nos estamos encontrando con sorpresas. Todo lo que se negoció no se está llevando a la práctica tal y como se negoció y tal y como ambas partes interpretamos”.

Para Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, no es que la situación de los PAC haya “quedado en el aire”, “es que están incumpliendo los acuerdos de la negociación para la desconvocatoria de huelga”, critica, en referencia a la Administración. “Quedaron en hacer una reunión con un comité de valoración con los profesionales y no se ha llamado a ese comité de valoración. Quedaron en atender las peticiones de los profesionales, que han hecho un esfuerzo enorme, y no lo están cumpliendo. Están muy soberbios”, dice.

“Eso nos dejó descolocados”

Según la versión de Bayo, la Consejería les “deslegitimó” para valorar las necesidades de los centros donde no hubiera médico. De modo que el acuerdo final por escrito sólo habla de la “plantilla de médicos” que se asignará a 49 de los 78 centros, pero no dice qué ocurrirá con los 29 restantes.

“Uno de los puntos de salida de la huelga era que los centros sanitarios no podían abrir sin un equipo multidisciplinar”, reitera Bayo. A lo que los negociadores de la Consejería replicaron “que eso era un tema de mesa sectorial y que no teníamos legitimidad para poder siquiera valorar la situación”, ya que AMYTS sólo representa a los médicos y no a enfermeros ni a celadores. “Eso nos dejó descolocados”, admite Bayo.

El médico considera que los políticos “son profesionales en esto de comerciar y negociar, así que nos hicieron esa envolvente”. “Parece que te dan un caramelo pero en el fondo te están dando una colleja por detrás. Y te venden un producto que no es el que sale en la foto”, ilustra.

“Acudir de urgencias a un centro sin médico es un riesgo”

Actualmente, los médicos se declaran “en disconformidad” con la existencia de esos 29 centros sin médico, que consideran que no harán otra cosa que confundir a la población y retrasar la atención de las verdaderas urgencias. Estos dispositivos son “centros a los que el ciudadano va a acudir, y acudir sin médico es un riesgo. Esto nos genera un malestar escandaloso”, afirma Ángel Bayo.

María Isabel de Barrio insiste en esa idea: “No entendemos que quieran abrir ese tipo de centros, con sólo enfermería y celador, por las noches. La continuidad de cuidados enfermeros no se necesita por las noches: la gente no va a curarse por las noches, van a un centro de urgencias”. “La población no va a saber qué le pueden atender y qué no en cada centro, porque tampoco tiene por qué saberlo”, dice. “La gente tiene ahora un carajal terrible”, describe la mujer.

Hay días que tres de cada cuatro centros de atención continuada abren sin médico. De Barrio cuenta que, si algún día ha pedido permiso para librar, en su lugar han puesto un enfermero. Recuerda que en Navas del Rey, donde trabaja, el hospital más cercano está a 45 kilómetros de distancia. “La gente va a nuestro dispositivo por urgencias. Y se ven muy abandonados”, lamenta.

Los profesionales médicos recalcan que, mientras han funcionado como tal, los centros de urgencias extrahospitalarias han recibido “infartos, crisis convulsivas, crisis asmáticas brutales”, enumera De Barrio. “La enfermería sabe qué hacer, pero no tiene la capacidad de diagnosticar o de pautar tratamientos. Hay temas legales y de competencias de por medio. Y además, se ven muy solos, les faltan manos en momentos así”, asegura.

“Alguien debe hacer algo”

Los sindicatos SUMMAT (Asamblea de Trabajadores del Summa 112), MATS (Movimiento Asambleario de trabajadores de la Sanidad) y CSIF, junto a la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM) y la Asociación Madrileña de Enfermería (AME), y con el apoyo de la Plataforma SAR (Servicio de Atención Rural) y la Plataforma de Centros de Salud de Madrid, siguen convocando paros en los nuevos PAC para denunciar “el caos sanitario sin precedentes” que ha supuesto la “improvisada conversión de los SUAP y SAR” en las nuevas urgencias extrahospitalarias. Mientras, la Consejería sólo les llama –dice María Isabel de Barrio– “para reírse, para decir que no van a pactar nada, que no van a negociar”.

El 'nuevo' PAC de Pirámides (Madrid), cerrado el 4 de noviembre. Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images

En cualquier caso, De Barrio tiene muy claro que la situación “no está arreglada” y “alguien debe hacer algo”. Desde su modesta posición, la mujer se ha dedicado a escribir cartas a los medios, a los partidos políticos, a los grupos municipales del Ayuntamiento, a los portavoces… “a ver si alguien hace algo, porque no sabemos a quién acudir”. De momento, dice, ha tenido respuesta personal de Juan Lobato –portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid– y de Mónica García –portavoz del grupo parlamentario Más Madrid–, y también “una respuesta sui generis del Grupo Municipal Popular” diciéndole que remitirán su carta a la Consejería, “que eso no va con ellos”.

La videoconsulta, ¿a la vuelta de la esquina?

¿Qué queda ahora entonces, cuáles deberían ser los siguientes pasos? De acuerdo con Ángel Bayo, “seguir en mesa sectorial intentando que este nuevo modelo se parezca lo máximo posible a lo que había antes”. “En todas las reuniones vamos con nuestro libro: no puede abrirse un centro sin que exista un médico”, resalta Bayo. A lo que la Consejería replica “presentando protocolos de actuación de enfermería y técnicas de triaje Manchester”, dice.

En su opinión, esos centros de enfermería acabarán basándose en la videoconsulta, un sistema que fue ampliamente criticado para casos de urgencia. “Creo que de momento no han vuelto a hablar de videollamada para no escandalizar más, pero todos pensamos que sigue ahí detrás”, lanza Bayo. Y quizás no ande muy desencaminado. Algunos trabajadores de los antiguos SAR recibieron este viernes un correo electrónico de la Consejería con el asunto “videoconsulta”, anunciándoles una próxima sesión “informativa/formativa” sobre el “despliegue de la videoconsulta” en Atención Primaria y el “plan de telemedicina de la Comunidad de Madrid”.

