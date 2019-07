Los organizadores del Orgullo: "Cs no ha querido entender el motivo de la marcha"

“Desde la organización de la manifestación intentamos que la situación se solventara lo antes posible para que todas las personas pudieran seguir manifestándose según lo previsto, pero esto no fue posible hasta que la Policía tomó la decisión de sacar a los miembros de este partido de la manifestación”, señalan en un comunicado.

Los organizadores de la marcha del Orgullo han recordado que los partidos “tienen en sus manos un arma de la que no dispone la ciudadanía: la posibilidad de hacer política desde esas instituciones”. “Por eso, los movimientos sociales pedimos ayer en las calles responsabilidad política para proteger derechos fundamentales”, han añadido.

“Esta no es la primera manifestación en la que la sociedad ha mostrado su descontento con esta formación política. También sucedió el 8 de marzo y es que la ciudadanía entiende, igual que nosotras, que es incompatible luchar por la libertad y la igualdad de derechos en las calles y asociarse a quienes enaltecen el odio y la discriminación en las instituciones”, han esgrimido.

Los convocantes de la manifestación han asegurado que respetan el derecho constitucional del partido a manifestarse, “pero la ciudadanía ha sido clara al evidenciar con esta sentada la incoherencia de una formación que quiere salir en una manifestación que exige, entre otras cuestiones, que se deje de dar poder mediante pactos a partidos LGTBIfóbicos, mientras están formando gobiernos con ellos”.

“El acto de este sábado no solo era una marcha por la diversidad, era una manifestación política y creemos que Ciudadanos no ha entendido o no ha querido entender el motivo de su convocatoria”, han indicado.