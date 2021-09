Las maravillas que hemos perdido por construir encima

“El caso de Cercadilla hoy no sería posible”

Caballero recuerda que no solo se perdió el yacimiento del palacio en sí, sino que también se sacó un pórtico que, 30 años después se guarda en algún almacén municipal. “Se desmontó parte del Palacio romano, un pórtico como de 40 metros, y en trozos se almacenó en un almacén municipal con intención de musealizarlo en algún sitio después. Eso no ha pasado nunca Lo único que han hecho ha sido trasladarlo de un almacén municipal a otro. No parece que tenga mejor destino”, explica.

Teatros romanos y baños árabes escondidos o calzadas destrozadas

Sin embargo, no siempre este tipo de intervenciones están exentas de sanciones. Una villa romana y una necrópolis tartesa y romana del siglo IX a.C situadas en el yacimiento de Ategua, en Córdoba, donde se cree que Julio César fue nombrado emperador, fueron destruidas por el agricultor propietario del terreno en 2015 . La Junta de Andalucía intervino en esta zona, declarada como protegida, para sancionar a los propietarios, que no obtuvo las autorizaciones necesarias para trabajar la tierra.

La planificación, entre la conservación y la construcción

Mucho más que turismo

En este sentido, Caballero recuerda que no se podrá poner en valor en patrimonio hasta que no se valore la labor de historiadores y arqueólogos. “Nuestra profesión no está regulada ni reconocida legalmente. Se percibe al arqueólogo como un individuo que pasa el rato haciendo las cosas que le gustan. No solo tenemos que conseguir que se reconozca el patrimonio, sino también se valore nuestro trabajo”, señala.