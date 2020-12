Margarita del Val rectifica públicamente y lanza un mensaje muy poco habitual en ella

La viróloga Margarita del Val, una de las científicas más prestigiosas del CSIC, se ha convertido en una de las voces más respetadas en la pandemia. Sus augurios, casi siempre muy pesimistas, se han ido cumpliendo sucesivamente.

Este martes, sin embargo, ha sorprendido en Espejo Público al lanzar un mensaje moderadamente optimista, aunque siempre llamando a la cautela. “Ojalá pronto podamos hablar de que esto va evolucionando bien”, ha dicho al final de la entrevista la presentadora, Lorena García. Ha sido entonces cuando la científica ha intervenido.

“Yo espero que sí, ¿eh? Yo espero que sí. Las vacunas han sido realmente... yo no me las esperaba, así que aprovecho para rectificar aquí. Yo esperaba que iba a ser claramente más tarde, pero ha ido todo muy bien. Ha habido mucha investigación previa, la investigación no se improvisa. Ha ido todo muy bien, ha habido muy pocas incidencias”, ha subrayado.

“Yo sí que veo que esto va mejor, pero tampoco se ha acabado, ¿eh? Vamos despacito. No podemos alegrarnos de cosas que todavía no sabemos”, ha afirmado.

Con estas palabras hace referencia a la posibilidad expresada por diferentes expertos, que apuntaban a que gracias a la vacunación se podrá conseguir la inmunidad de grupo a finales de verano en España.

El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado en alguna ocasión que “si todo va bien”, al final del verano estará vacunada en nuestro país el 70% de la población, lo que generará inmunidad de rebaño.

Del Val, en cambio, ha subrayado que es pronto para decir eso porque todavía no está claro que las vacunas actuales, además de proteger, impidan que se transmita el virus.

“La inmunidad colectiva protege a la sociedad cuando la vacuna evita que las personas vacunadas transmitan el virus. No sabemos si estas vacunas permiten que las personas vacunadas contagien. Por lo tanto, no sabemos si quiera si existe la posibilidad de que estas vacunas contribuyan para algo en la inmunidad colectiva”, ha subrayado.

“Sabemos que van a contribuir a que no estén saturadas las UCI, a que no haya tantas muertes, a que no estén tan saturados los hospitales. Eso sí. Pero no sabemos todavía si van contribuir en absoluto a una inmunidad colectiva”, ha reiterado.