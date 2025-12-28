La Guardia Civil avisa de la llegada de uno de sus buques al estanque del Retiro de Madrid: tranquilos, no es lo que parece

El tuit que ha publicado la Guardia Civil este domingo, 28 de diciembre, Día de los Inocentes.

La Guardia Civil ha publicado un mensaje en la red social X a primera hora de este domingo, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en el que ha avisado de la llegada de uno de sus buques oceánicos al estanque del Retiro de Madrid.

"Tras 2 semanas en el Mar de Alborán, nuestro buque oceánico 'Duque de Ahumada' ha recalado en el estanque del Retiro de Madrid. Durante toda la jornada de hoy podrás visitarlo. Entrada libre hasta completar aforo. ¡Te esperamos!", ha señalado en el tuit.

Posiblemente, más de uno se habrá creído que es verdad y estará de camino al céntrico parque madrileño para poder visitar el buque 'Duque de Ahumada', pero se trata de una inocentada que la Guardia Civil ha querido hacer este 28 de diciembre.

No es la primera vez que lo hace. El año pasado, fue un poco más difícil de creer. Utilizando la IA, quiso gastar una broma con la creación de una nueva Unidad Felina Operativa (UFO).

"Os presentamos a la nueva Unidad Felina Operativa (UFO) de la Guardia Civil. Estos gatos son cuidadosamente seleccionados y posteriormente adiestrados en la nueva Escuela Felina de Madrid", bromeó.

En un día como el 28 de diciembre, sólo queda tener mucha precaución con lo que vemos en redes sociales o en algunos medios de comunicación, aunque en estos últimos suelen avisar antes de que creas que es verdad que se trata de una inocentada.

En el caso de la broma de este domingo, muchos han reaccionado a la publicación de la Guardia Civil. "Cuidado con los cisnes. Algún turista da fuerte con los remos", "me pone que ya no están disponibles las entradas" o "tengan cuidado con las maniobras, no se vayan a enredar con el cordón del tapón del estanque y tengamos un disgusto", han sido algunas de las respuestas.