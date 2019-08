Me encanta 'el vestido de Zara', pero desde que se burlaron de mí me niego a ponérmelo

No me considero especialmente influenciable, pero cuando vi a Zoe Sugg (Zoella) en Instagram paseando por un jardín con lo que solo se puede describir como el vestido más perfecto jamás creado, caí presa del marketing.

Todo el mundo lleva ese dichoso vestido y todas acabamos llegando a ese momento de “no me jodas”. El mío llegó un fin de semana soleado cuando daba un paseo por Margate, mi ciudad. Me había puesto El Vestido y visité a una amiga en su tienda. Total, que ella también llevaba El Vestido.

Así pues, cuando El Vestido llegó a mi buzón, ya me había leído la política de devoluciones por Internet. No las tenía todas conmigo.

A primera vista, lo que más me llamó la atención de El Vestido no es que fuera bonito, ligero y favorecedor, sino que me quedaba perfecto. Mido 1′73 y uso una 46. Nunca había cabido en una talla de Zara. Quien la sigue la consigue, y yo me había probado ropa de Zara una y otra vez. Mis anteriores tropiezos habían terminado conmigo luchando por quitarme un vestido XXL de leopardo por encima de mi cuerpo pegajoso con los brazos por encima de la cabeza y la parte baja del vestido atascada en cada centímetro cuadrado de mi torso estirado mientras yo gruñía: ”¡Sal de mi cuerpo!”.

En esa misma sesión de cotillear historias de Instagram, me topé (el juego de palabras es intencionado) con una amiga que llevaba El Vestido. Le pregunté dónde se lo había comprado y dos días después ya estaba yo revoloteando por mi salón con el vestido. Me enamoré nada más probármelo.

De algún modo, el tejido se presta a servir para las noches frescas y para las tardes más calurosas de verano, me cubre todas las partes de mí que no me gustan sin que parezca un saco y el moteado de negro sobre blanco es bonito sin llegar a ser cursi.

Aunque me gusta considerarme una de las primeras en llevarlo antes de que se pusiera de moda, solo había salido un par de veces de casa con El Vestido antes de empezar a darme cuenta de que lo llevaba mucha gente y, lo que era mucho más irritante, cuando me di cuenta de que había gente que me fotografiaba a mí con él puesto.

Era perfecto para cualquier ocasión, de modo que siempre lo llevaba puesto hasta que pillé a alguien haciéndome una foto de espaldas en un bar. Estaba en la barra pidiendo unas copas y cuando volví a la mesa con las bebidas, mi amiga me dijo que los de la mesa de al lado habían empezado a hacerme fotos mientras se reían. Aturdida, me quedé sin habla. La noche se había estropeado. Me sentí como si estuviera desnuda, expuesta y abandonada a mi suerte, como un animal tratando de vivir en una ruta safari.

Me provoca una extraña sensación saber que unos desconocidos tienen fotos mías en las que no he tenido ningún poder de decisión. Te arrebata todo el derecho a controlar cómo te perciben en las redes sociales, un derecho importante por varias razones. El hecho de que me fotografiaran pidiendo una botella de vino y dos jägerbombs un martes por la noche, por ejemplo, podría haberme metido en problemas en el trabajo.

Lo más cerca que he estado de que un desconocido me tome fotos sin mi permiso es cuando adopté un cachorro de caniche, Pablo, en 2016. De repente, estaba en medio de una lluvia de flashes accidentales y de cámaras apuntando “discretamente” hacia mí en el metro siempre que iba con Pablo. Vivía con miedo a que una de esas fotos acabara en alguna parte de internet, como pasó con el grupo de Facebook Women Who Eat on Tubes (Mujeres que comen en el metro) que se hizo popular en 2014.

Ponerme El Vestido se convirtió en una experiencia que me producía ansiedad. Me hizo sentirme como si fuera cuestión de tiempo que acabara en Hot 4 The Spot, una cuenta de Instagram que afirma ser “un lugar seguro para El Vestido”. Esta cuenta es cualquier cosa menos un lugar seguro; es un lugar atestado de fotos de gente llevando El Vestido de espaldas o con la cara tapada, lo que no sirve de mucho para proteger su identidad.