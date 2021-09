Mi hermano de 20 años se suicidó y yo estuve a punto de seguirle

Tres semanas antes de la muerte de mi abuelo, me apunté para estudiar 15 créditos en la universidad que había abandonado después de mi primer año. Para financiar mi educación, pedí un préstamo estudiantil y empecé a trabajar 32 horas a la semana en una empresa de marketing durante los periodos lectivos y 50 horas semanales durante los periodos no lectivos. El resto del día lo pasaba estudiando. Ahora que me había propuesto vivir dos vidas, no me conformaba con algo que no fuera la máxima calificación.